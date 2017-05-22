Телефонные разговоры казахстанцев будут записывать и хранить

В Казахстане с нового года может подорожать мобильная связь. Это может произойти из-за новых требований к компаниям. Их обязали записывать и хранить в течение двух лет всю переписку и разговоры казахстанцев. Все телефонные разговоры, видео и sms-сообщения пользователей мобильной связи будут записываться и храниться в течение двух лет, передает 31 канал.

Эти нормы прописаны в новом техническом регламенте для операторов сотовой связи. Документ разработан в целях обеспечения национальной безопасности.

«На данный момент этот закон еще не вступил в силу. И сейчас мы придерживаемся и работаем по постановлению правительства от 30 марта 2010 года «Правила осуществления операторами связи сбора и хранения служебной информации об абонентах», — сообщила пресс-секретарь Министерства информации и коммуникации РК Альбина Атен.

Изучив документ, правозащитники говорят, что он нарушает права граждан на свободу выражения мнения, право на личную жизнь и свободную передачу информации. Но с учетом того, что терроризм и экстремизм стали угрозой номер один и государство должно защищаться от него, эти ограничения могли бы стать и оправданными. Но есть одно «но».

«Проблема заключается в том, какие гарантии того, что этой информацией не будут злоупотреблять? Люди разговаривают на разные темы, бизнес предполагает переговоры. Чаще всего переговоры стремятся вести конфиденциально.

То есть, когда нет гарантий от злоупотреблений, благая цель борьбы с экстремизмом и терроризмом, вполне обоснованная и легитимная, она перекрывается рисками», — считает правозащитник Евгений Жовтис.

Эксперты говорят, что запись переговоров и сообщений ведется и сейчас. Но для получения этой информации спецслужбам приходится пройти массу процедур. Новый же техрегламент его упрощает. К тому же, эксперты полагают, что абонентам за это придется еще и заплатить.

«Требование нового регламента они должны выполнить за свой счет. Это, конечно, не вопрос одного дня, а затраты — они будут уже скоро. Так что, я думаю, что определенный рост тарифов нас может ожидать», — говорит глава представительства iKS-Consulting в Казахстане Светлана Черненко.

Насколько оправданны ожидания экспертов, пока сказать трудно. Операторы мобильной связи еще не прокомментировали возможный рост тарифов.

Впрочем, новый технический регламент накладывает массу обязанностей не только на компании, но и на граждан. И здесь как никогда актуальна пословица: «Слово не воробей, выпустишь — не поймаешь». То есть все, что вы скажете или передадите, могут использовать против вас.

kazinfo.today