В Уральске демонтируют памятник Маншук Маметовой
Памятник, который установят взамен старому, оценивается в 138,5 миллионов тенге.
Об этом корреспонденту «УН» сообщил директор государственной инспекции историко-культурного наследия ЗКО Талгат Жусупкалиев.
— Памятнику Маншук Маметовой более 30 лет, — рассказал Талгат Жусупкалиев. — Комиссия по обследованию памятника выявила технические дефекты и разрушения. Было принято решение о реставрации памятника Маметовой.
В 2015 году был проведен республиканский конкурс на лучший эскиз проекта нового памятника. Поступило 7 работ. Лучшей была признана композиция известного казахстанского скульптура Нурлана Далбая (его работы – новый памятник Абаю и Сырыму Датову на проспекте Достык – прим. ред.).
Его эскиз памятника, где, по задумке автора, вместе с Маншук Маметовой должны быть изваяны в бронзе ещё две героини Второй мировой войны – Алия Молдагулова и Хиуаз Доспанова, был отправлен в Министерство культуры РК, где была произведена государственная комиссия. Комиссия эту работу рекомендовала.
Жусупкалиев рассказал СМИ, что работы по реставрации старого памятника Маншук Маметовой будут проведены в течение 3-4 месяцев. После того как памятник будет приведен в порядок, его перенесут в другое место. Сейчас несколько районов ЗКО изъявили желание, чтобы видеть этот памятник у себя. Это Бокейординский район — там родилась Маншук Маметова, и Жанибекский район.
— Мы будем выезжать в эти районы и смотреть, где лучше его установить, отметил Талгат Жусупкалиев. — Памятник весит 7-8 тонн, гранитная облицовка уже снята. Сейчас подбираются технические возможности, чтобы доставить его в целости к месту реставрации. После мы подготовим треугольный постамент, куда и будет установлен памятник трём героиням Великой Отечественной войны — Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и Хиуаз Доспановой. Стоимость его — 126 миллионов тенге и стоимость гранитного постамента 12,5 миллионов тенге.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
Жусупкалиев рассказал СМИ, что работы по реставрации старого памятника Маншук Маметовой будут проведены в течение 3-4 месяцев. После того, как памятник будет приведен в порядок, его перенесут в другое место.
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А на месте оставить нельзя было? Ведь «памятник будет приведен в порядок»……… Или бюджетные деньги кому-то покоя не дают? А эти 138,5 миллиона тенге можно было направить на оказание помощи бедным? Ведь бедных у нас очень много и число их растет.. При такой экономике как в Казахстане просвета не предвидится. Мы живем в страхе перед завтрашним днем! Лично я боюсь, боюсь заболеть, боюсь лишится работы и не только я , все простые люди боятся! Не боятся только чиновники и близкие к ни предприниматели……
Прежний памятник , лично меня, реально раздражал своей тупой бездарностью.
Не раз писал, что ГЕРОЙ достойна лучшего, чем перелицованный на скорую руку , в кризисные и бардачные 90е, унифицированный под многопрофильное применение памятник полуфабрикат советской женщине казашке — то ли колхознице с косой и снопом сена в ногах, то ли молодой знаменосице на баррикаде.
И в том и в другом случае можно легко представить себе этот образ, заменив , явно физиологически неестественное располагающуюся в руках ленту на те же косу или развевающееся знамя — которые впишутся в композицию наипрекраснейшим образом.
Меняют и слава Богу. Я ЗА!
Но вот что меня снова напрягает : три героини будут стоять ТРЕУГОЛЬНИКОМ……снова повод для сарказма с определённой долей насмешки. …и конечно не в отношении самих персоналий ….а в реализации образа .
Конечно, для нас, людей старшего поколения не вызывает ни какого сомнения героизм и самопожертвование всех троих героинь….но для молодёжи….которая ни черта не знает историю войны, а во многих случаях и вовсе подвергает осмеянию и даже открытой ненависти всё что касается бывшего СССР и соответственно нашей общей истории , стоящие треугольником «тётеньки» , несомненно будут сравниваться с тем, что они повседневно видят на улицах города , а конкретно — с построением «в треугольник» патрулей военнослужащих внутренних войск, при несении службы на маршруте….ОООчень похоже…..НУ ПРОСТО ООООчень….так что ооочень скоро в молодёжной среде ОБЯЗАТЕЛЬНО появится какое то «креативненькое погоняло» этому ансамблю. И не самое лестное.
И уж тем более большинство из них даже не будут понимать кто из них кем является….и не пулемётная лента…ни снайперская винтовка тут не поможет. Потому, что они всё равно не будут знать про то кто с каким оружием воевал.
И пожалуйста…избавьте меня от вашего морализаторства с воплями — Да как вы посмели!!!!…Да наша молодёжь не такая !!! ..
ТАКАЯ ! И вы сами такие. Вам же плевать на героев первой Мировой…