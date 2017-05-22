В Уральске демонтируют памятник Маншук Маметовой

Памятник, который установят взамен старому, оценивается в 138,5 миллионов тенге.

Об этом корреспонденту «УН» сообщил директор государственной инспекции историко-культурного наследия ЗКО Талгат Жусупкалиев.

— Памятнику Маншук Маметовой более 30 лет, — рассказал Талгат Жусупкалиев. — Комиссия по обследованию памятника выявила технические дефекты и разрушения. Было принято решение о реставрации памятника Маметовой.

В 2015 году был проведен республиканский конкурс на лучший эскиз проекта нового памятника. Поступило 7 работ. Лучшей была признана композиция известного казахстанского скульптура Нурлана Далбая (его работы – новый памятник Абаю и Сырыму Датову на проспекте Достык – прим. ред.).

Его эскиз памятника, где, по задумке автора, вместе с Маншук Маметовой должны быть изваяны в бронзе ещё две героини Второй мировой войны – Алия Молдагулова и Хиуаз Доспанова, был отправлен в Министерство культуры РК, где была произведена государственная комиссия. Комиссия эту работу рекомендовала.

Жусупкалиев рассказал СМИ, что работы по реставрации старого памятника Маншук Маметовой будут проведены в течение 3-4 месяцев. После того как памятник будет приведен в порядок, его перенесут в другое место. Сейчас несколько районов ЗКО изъявили желание, чтобы видеть этот памятник у себя. Это Бокейординский район — там родилась Маншук Маметова, и Жанибекский район.

— Мы будем выезжать в эти районы и смотреть, где лучше его установить, отметил Талгат Жусупкалиев. — Памятник весит 7-8 тонн, гранитная облицовка уже снята. Сейчас подбираются технические возможности, чтобы доставить его в целости к месту реставрации. После мы подготовим треугольный постамент, куда и будет установлен памятник трём героиням Великой Отечественной войны — Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и Хиуаз Доспановой. Стоимость его — 126 миллионов тенге и стоимость гранитного постамента 12,5 миллионов тенге.

Екатерина ЛИТВЯКОВА