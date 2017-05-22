В Уральске полицейские задержали активистку, протестующую против сноса памятника Маметовой (фото, видео)

Полицейские задержали гражданскую активистку Оксану Терновскую, вышедшую на одиночный пикет. Женщина выступила против сноса памятника Герою Советского Союза Маншук Маметовой.

Демонтаж памятника начался несколько дней назад.

Сегодня, 22 мая, рабочие приступили к заключительному этапу демонтажа скульптуры Героя Советского Союза. Оксана Терновская, гражданская активистка и член ликвидированной в РК Коммунистической Партии Казахстана выступила против этого и вышла на одиночный пикет с плакатом с надписью «Руки прочь от памятника Герою Советского Союза М. Маметовой».

— Я считаю снос памятника Маншук Маметовой, которая отдала свою жизнь за нас во время войны, вандализмом, — заявила протестующая.

Почти сразу же к Оксане Терновской подошли сотрудники правоохранительных органов. Выяснив, по какой причине женщина вышла на пикет, стали наблюдать за происходящим. Но когда в собравшейся толпе начались разговоры, одобряющие акцию активистки, полицейские потребовали от Терновской проехать в отдел полиции. Женщина отказалась. Однако задержать протестующую полицейским все же удалось: Терновская положила плакат с надписью к постаменту, что послужило поводом для задержания. Не представившийся капитан полиции заявил, что женщина нарушила закон, выбросив мусор в общественном месте.

На месте памятника Маншук Маметовой будет установлен новый – композиция, посвященная трем героиням ВОВ – Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и Хиуаз Доспановой. Стоимость этого памятника составляет 138,5 миллионов тенге.

Текст: Екатерина ЛИТВЯКОВА

Фото, видео: Рауль УПОРОВ