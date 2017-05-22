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Опубликовано: Пн, Май 22nd, 2017
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В Уральске полицейские задержали активистку, протестующую против сноса памятника Маметовой (фото, видео)

Полицейские задержали гражданскую активистку Оксану Терновскую, вышедшую на одиночный пикет. Женщина выступила против сноса памятника Герою Советского Союза Маншук Маметовой.

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Демонтаж памятника начался несколько дней назад.

Сегодня, 22 мая, рабочие приступили к заключительному этапу демонтажа скульптуры Героя Советского Союза. Оксана Терновская, гражданская активистка и член ликвидированной в РК Коммунистической Партии Казахстана выступила против этого и вышла на одиночный пикет с плакатом с надписью «Руки прочь от памятника Герою Советского Союза М. Маметовой».

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— Я считаю снос памятника Маншук Маметовой, которая отдала свою жизнь за нас во время войны, вандализмом, — заявила протестующая.

Почти сразу же к Оксане Терновской подошли сотрудники правоохранительных органов. Выяснив, по какой причине женщина вышла на пикет, стали наблюдать за происходящим. Но когда в собравшейся толпе начались разговоры, одобряющие акцию активистки, полицейские потребовали от Терновской проехать в отдел полиции. Женщина отказалась. Однако задержать протестующую полицейским все же удалось: Терновская положила плакат с надписью к постаменту, что послужило поводом для задержания. Не представившийся капитан полиции заявил, что женщина нарушила закон, выбросив мусор в общественном месте.

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На месте памятника Маншук Маметовой будет установлен новый – композиция, посвященная трем героиням ВОВ – Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и Хиуаз Доспановой. Стоимость этого памятника составляет 138,5 миллионов тенге.

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Текст: Екатерина ЛИТВЯКОВА

Фото, видео: Рауль УПОРОВ

40 комментариев
  1. Дотошный:
    22 Май 2017 в 20:36

    Только сейчас довелось крупно рассмотреть фотографии на большом экране.
    В планшете всё таки мелковато…..
    Посмеялся от души.
    Вы только присмотритесь внимательно к выражению лица героини, к её позе!)))))
    Суровое, каменное лицо с устремлённым куда-то, в недоступную всем нам даль, застывшим взглядом.
    Вытянутое в струнку тело с поднятыми до отказа вверх руками, чем то неуловимо напоминает образ советской физкультурницы 30х — 40х на выступлении с показательным номером в составе сотни таких же ГТОшников , на Красной площади перед очами «отца народов»
    ….»Делааай «РАЗ» !
    …Ииии Делааай «ДВА» !
    Ииии….Делай «ТРИ» !
    И вот наконец номер закончен….силы покидают уставшее тело …и посмотрите с каким облегчением от того, что всё уже позади……с каким уставшим видом , но с благодарностью к полицейским, подхватившим вовремя её готовое рухнуть от усталости туловище, она покидает сцену своей «минуты славы» …
    Все довольны. Каждый получил то что хотел.
    Театр абсурда закончил представление.

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  2. NVP:
    22 Май 2017 в 20:41

    Ну, и на фига было её задерживать? Постояла бы немного и сама ушла бы. А так, опять дали повод обвинениям в нарушении демократии.

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  3. Я:
    22 Май 2017 в 20:48

    Дотошный вы нисколько не разочаровали меня, очень интересно читать ваши острые комментарии, пишите побольше

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  4. Я:
    22 Май 2017 в 20:59

    Только сейчас посмотрела видео, полицеский какой противный и его комментарий в конце «видите даже без насилия»…

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  5. 5555:
    22 Май 2017 в 21:14

    Молодец Оксана Так Держать! Настоящий патриот своей Родины Казахстан

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  6. Абориген:
    22 Май 2017 в 21:49

    А как же теперь улицу называть будут?

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  7. Наблюдатель:
    22 Май 2017 в 22:03

    Балаган от коммуняк, походу они еще не отрезвели после дня рождения лысого карлика)

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  8. Горожанин:
    22 Май 2017 в 22:23

    Пусть поставят новый и на этом хватит уже с этими памятниками ,Бешенные деньги тратятся. Акимат угомонитесь уже в конце концов. Займитесь лучше благоустройством города.

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  9. Bekos:
    22 Май 2017 в 22:26

    Мы знаем, что Маншук Маметова, Алия Молдагулова и Хиуаз Доспанова уроженцы из запада Казахстана, поэтому друг от друга их отделить не можем. Сейчас все, особенно молодежь и будущее поколение должны помнить героизм трех батыров!Народ должен знать своих героев.

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