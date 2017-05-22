В Уральске во время демонтажа памятника Маметовой найдена записка с именами тех, кто его устанавливал (Фоторепортаж + опрос)
Сегодня, 22 мая, в Уральске был демонтирован памятник Герою Советского Союза Маншук Маметовой. Вместо него будет установлен новый, стоимостью 138,5 миллионов тенге.
Вскоре на площади появится новая скульптурная композиция «Славные дочери казахского народа» автора Нурлана Далбая (его работы – новый памятник Абаю и Сырыму Датову на проспекте Достык – прим. ред.).
Памятник Маншук Маметовой простоял на площади в Уральске около 30 лет.
Несколько дней рабочие демонтировали гранитные плиты пьедестала, на котором был установлен памятник.
А сегодня приступили к заключительным работам демонтажа.
При демонтаже памятника Герою Советского Союза рабочими была обнаружена стеклянная бутылка, в которой находилась записка с именами тех, кто устанавливал этот памятник.
По словам директора инспекции историко-культурного наследия ЗКО Талгата Жусупкалиева, комиссия по обследованию памятника выявила в нем технические дефекты и разрушения.
Памятник было решено реставрировать. Правда после этого на прежнее место его не вернут, а отправят в один из районов ЗКО.
После реставрации, которая продлится 3-4 месяца, скульптура Маметовой будет перевезена либо в Бокейординский либо Жанибекский район.
С помощью двух кранов памятник подняли, погрузили в трал и увезли для дальнейших работ.
Текст — Екатерина ЛИТВЯКОВА
Фото — Рауль УПОРОВ
Опубликуйте фамилии ,которые написаны в записке.очень интересно !
Стеклянная бутылка 30ти летней давности — почти раритет.)))
Не понятен смысл этой замены. Старый памятник был поставлен, так как Маншук — наша землячка. А теперь из двух других, которых хотят добавить, одна — атырауская, другая — актюбинская. Их заслуг не отрицаю, но какая связь с нашим городом?
Не понятно, почему всё новое нужно делать обязательно в старой части города? У нас в новых микрорайонах (6,7,9-й) полно свободного места, ставь — не хочу. Почему там нельзя ставить новые монументы, скульптуры и прочее? Или жители новых районов этого не заслужили? Лепят всё в старых районах, где и так свободное место трудно найти, потому что эта старая часть планировалась и проектировалась в то время, когда нормы на площади застройки, ширину улиц, дорог, тротуаров были значительно меньше, чем современные. Поэтому, что ни делай в старых домах и районах, всё будет затруднительно, а иногда неуместно и даже нелепо. У архитекторов это называется стесненные условия застройки. В то же время, когда бываю в новых микрорайонах, удивляет большое количество огромных пустырей. Почему там никто ничего не хочет облагораживать территорию скульптурными композициями и архитектурными элементами? Места отдыха, парки, скверы, фонтаны в новых районах разве не нужны? Чем жители новых районов хуже тех, кто живет в старом городе? Они такие же люди, как все, они тоже хотят, чтобы рядом с их домом было красиво и уютно. А у нас в городе почему-то упорно, целенаправленно всё переделывают только в старой части города. Памятники сносят, улицы переименовывают. На большее не способны, что-ли?