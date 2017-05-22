Погода +17oC
$312.55=
348.68=
5.48=
Опубликовано: Пн, Май 22nd, 2017
1 044 Главная тема / ЗКО / Картина дня / Уральская неделя - архив

Вызывает ли у вас доверие работа полиции? (Опрос)

Последние события характеризуют работу полиции не с лучшей стороны. Это единственный случай или система?  «УН» решила выяснить мнение населения касательно работы правоохранительных органов.

^0BD234D74D88DB4F7A0F1B1ADF36D1FD5503A41BD65EA107FD^pimgpsh_fullsize_distr

 

Вызывает ли у вас доверие работа полиции?

Просмотреть результаты

Loading ... Loading ...
8 комментариев
  1. Гизат:
    22 Май 2017 в 10:15

    Результаты голосования отражают доверие граждан в целом государству. Полиция только частный случай, как говорят, то есть полиция часть государства. И еще говорят, что государство наше тоже полицейское, причем это очень и очень соответствует истине!……….

    0
    -1
    Ответить
  2. Serega:
    22 Май 2017 в 10:30

    Я проголосовал за 2 пункт. Но должен сказать, что у нас есть участковый, которому доверяю. Однако считаю, что он частный случай и никак не отражает всю систему правоохранительных органов.
    И к тому же не уверен, что если на него как следует «нажмет» вышестоящее начальство он сможет устоять. А так, сам по себе, все что на его уровне решается, он вполне человечен и справедлив. И таких сотрудников полиции думаю немало. Но они не есть становой хребет Системы, не они правят балом. Они скорее относятся к СУКам (случайно уцелевшие кадры). Их просто терпят, но до определенного момента. При надобности их легко ломают.

    +1
    -1
    Ответить
  3. Askhat:
    22 Май 2017 в 11:13

    Как можно доверять полицейским когда среди них работают бывшие бандиты и хулиганы. Например Черный Мербол(который учился в педколледже) свое время занимался рекетирсвом , избивал своих сокурсников, воровал и он теперь в полиций работает. Как? Знаю еще одного с мяскомбината ярый хулиган был, собирал деньги на зону. А теперь в полициий работает. Вы думаете такие хулиганы будут думать о нас? Поэтому и доверия нету на них доверия. В последнее время кажется всех берут в полицию, худой больной все там. Недавно возле парк Кирова увидел одного полицейского, он был худой как черт. Он в жизни наверное спортзал не видел. Такие себя защитить не могут, как они других будут защищать.

    +1
    -1
    Ответить
  4. 123:
    22 Май 2017 в 11:21

    нет конечно

    +1
    -1
    Ответить
  5. Дотошный:
    22 Май 2017 в 11:51

    Я ответил «НЕТ» , хотя и не считаю полицию уж прямо так и САМЫМ КОРРУМПИРОВАННЫМ органом. Может отчасти по тому, что не часто сталкиваюсь с их работой….ну или точнее с тем, что у них называется работой.
    Для нас, абсолютного большинства обычных, законопослушных граждан «кухня» их работы скрыта, в том числе и ужесточёнными в последнее время режимами доступа непосредственно «к телу», спрятавшихся за неприступными стенами с глубоко эшелонированной обороной стенами районных ОВД ,»сотрудников».
    Такое ощущение, что наши «защитники» уже давно заняты одним единственным делом — защитой себя любимых ОТ НАС…своих «подзащитных».
    Зайдите к примеру в ОВД на 31ой школе….про заградительные меры я уже говорил но далее — попадаешь в маленькое, тесное помещение с окошком дежурной части , в котором тусуются полтора — два десятка посетителей … и все уныло ждут.. каждый своего ….часами….На раздолбанном столике у окна, замусоленный допотопный телефонный аппарат, к которому стоит длинная унылая очередь из желающих попасть на приём к своему следаку ….пробившись к которому, набрав номер его кабинета, в очередной раз слышишь бесконечные длинные гудки…НЕ БЕРУТ ! А ты ждёшь и возмущаешся…а следак, «ныкается» ….а из окна дежурки, на вопросы относительно местонахождения оного тебя иносказательно посылают по всем известному адресу…..И добиться справедливости нет ни какой возможности….
    Вот по тому и нет доверия.
    Нет не только уверенности в их профессионализме…нет даже надежды на появление такой уверенности…потому, что те кто сидит на должностях СЛЕДОВАТЕЛЕЙ , на мой взгляд, совершенно не соответствуют смыслу самого понятия РАССЛЕДОВАНИЕ .
    РАССЛЕДОВАТЬ — это распутать, разобраться, докопаться до истины, смысла и мотивов — то есть в первую очередь ДУМАТЬ….МОЗГАМИ ШЕВЕЛИТЬ….и рыть, рыть, рыть ….
    А что делают современные «следователи»? Думаете ДУМАЮТ?
    Да хренушки! Сидят и ждут когда опера им доставят преступника…которого, в свою очередь, эти опера, в большинстве

    0
    0
    Ответить
  6. Дотошный:
    22 Май 2017 в 12:21

    Думаете ДУМАЮТ?
    Да хренушки! Сидят и ждут когда опера им доставят преступника…которого, в свою очередь, эти опера, в большинстве случаев хватают по наводке своих стукачей в криминальной среде или который сам спалился «с дуру» , разгуливая в три часа ночи, обдолбаным по проспекту с баулом набитым под завязку крадеными вещами ( кстати не выдумано).
    И вот когда такого отморозка ему доставляют, он просто принимается шить дело…очевидное дело….думать не надо…знай себе пару допросов, пару изъятий…признание — добровольное или «попресовать» с тем же итогом на выхлопе.
    Вот и вся его работа!
    Так что он тут расследует-то? Где его мозговая работа?
    Он даже через пень-колоду пишет с ошибками а уж о логике изложения остаётся только мечтать — сам едва сдерживал смех и возмущение читая бумаги по одному, коснувшемуся моей семьи дела….не говоря уже о множественных несоблюдениях норм процессуального характера.
    Но самое явное проявление не профессионализма проявляется в тех делах, по которым заяление ЕСТЬ…а вот готового, уже пойманного дегенерата преступника нет….или подозреваемый есть — но НЕ ДЕГЕНЕРАТ …НЕ КОЛЕТСЯ …и ПРАВА СВОИ ЗНАЕТ.
    То есь в делах, которые проворачивают преступники с хотя бы со среднестатическим АйКью….Тут ВСЁ! …ЗВИЗДЕЦ ! ….КЕРДЫК ! …… Следак в ступоре…в полной растерянности…надо ДУМАТЬ….а его не научили….да и за время долгой невостребованности мозг лёжа на полке слегка запылился…заветрился и атрофировался…. И что делать? …. Да ни чего! …Для таких ситуаций есть давно проверенный метод — ЖДАТЬ….. Просто тянуть время….замыливать….спускать на тормозах….а от «терпилы» бегать…томить его в душной морилке дежурной части.
    Со временем ситуация каким-то образом сама разрешится — или преступник проколется сам или «терпиле» надоест канитель и он отвяжется или амнистия …либо инопланетяне прилетят .
    Вот по этому и НЕ ДОВЕРЯЮ.
    Из за отсутствия ПРОФЕССИОНАЛИЗМА….ну и коррумпированности тоже — само собой.

    0
    0
    Ответить
  7. Абай:
    22 Май 2017 в 12:32

    Абсолютно НИкакого доверия НИ к полиции (МВД), НИ к прокуратуре, НИ к суду, НИкому …….. Вообще к государству НИкакого доверия. Как доверять когда менее процента населения владеют миллиардами, а АБСОЛЮТНОЕ большинство народа кое-как сводит концы с концами! Купишь одежду, экономишь на еде…. Тарифы на коммуслуги, цены на продукты питания галопируют…. Кому в Казахстане жить хорошо?

    0
    0
    Ответить
  8. Боке:
    22 Май 2017 в 12:46

    При всех их минусах и коррупции, этот госорган реально обеспечивает нашу безопасность! Без них здесь разгуливали бы воры и убийцы, так что не перегибайте тут. Правильно они тут всех в напряжении держут. Конечно, есть разные менты, но в целом — их работа положительно отражается на нашей спокойной жизни и безопасности.

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-05-22
Утром17 ℃
Днем17.26 ℃
Вечером15.27 ℃
Ночью9.74 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1003.44
Скорость ветра4.76 м/с
2017-05-23
Утром8.71 ℃
Днем13.27 ℃
Вечером12.44 ℃
Ночью5.65 ℃
Влажность72 %
ДавлениеhPa 1017.31
Скорость ветра5.82 м/с