Вызывает ли у вас доверие работа полиции? (Опрос)

Последние события характеризуют работу полиции не с лучшей стороны. Это единственный случай или система? «УН» решила выяснить мнение населения касательно работы правоохранительных органов.

Вызывает ли у вас доверие работа полиции? - Да, у нас хорошая полиция, у меня нет повода им не доверять

- Нет, это самый коррумпированный орган, я не доверяю им

- Мне все равно до их работы, я не конфликтую с законом и в защите прав не нуждаюсь Просмотреть результаты