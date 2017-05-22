Вызывает ли у вас доверие работа полиции? (Опрос)

Опубликовано: Пн, Май 22nd, 2017
1 044 Главная тема / ЗКО / Картина дня / Уральская неделя - архив
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Результаты голосования отражают доверие граждан в целом государству. Полиция только частный случай, как говорят, то есть полиция часть государства. И еще говорят, что государство наше тоже полицейское, причем это очень и очень соответствует истине!……….
Я проголосовал за 2 пункт. Но должен сказать, что у нас есть участковый, которому доверяю. Однако считаю, что он частный случай и никак не отражает всю систему правоохранительных органов.
И к тому же не уверен, что если на него как следует «нажмет» вышестоящее начальство он сможет устоять. А так, сам по себе, все что на его уровне решается, он вполне человечен и справедлив. И таких сотрудников полиции думаю немало. Но они не есть становой хребет Системы, не они правят балом. Они скорее относятся к СУКам (случайно уцелевшие кадры). Их просто терпят, но до определенного момента. При надобности их легко ломают.
Как можно доверять полицейским когда среди них работают бывшие бандиты и хулиганы. Например Черный Мербол(который учился в педколледже) свое время занимался рекетирсвом , избивал своих сокурсников, воровал и он теперь в полиций работает. Как? Знаю еще одного с мяскомбината ярый хулиган был, собирал деньги на зону. А теперь в полициий работает. Вы думаете такие хулиганы будут думать о нас? Поэтому и доверия нету на них доверия. В последнее время кажется всех берут в полицию, худой больной все там. Недавно возле парк Кирова увидел одного полицейского, он был худой как черт. Он в жизни наверное спортзал не видел. Такие себя защитить не могут, как они других будут защищать.
нет конечно
Я ответил «НЕТ» , хотя и не считаю полицию уж прямо так и САМЫМ КОРРУМПИРОВАННЫМ органом. Может отчасти по тому, что не часто сталкиваюсь с их работой….ну или точнее с тем, что у них называется работой.
Для нас, абсолютного большинства обычных, законопослушных граждан «кухня» их работы скрыта, в том числе и ужесточёнными в последнее время режимами доступа непосредственно «к телу», спрятавшихся за неприступными стенами с глубоко эшелонированной обороной стенами районных ОВД ,»сотрудников».
Такое ощущение, что наши «защитники» уже давно заняты одним единственным делом — защитой себя любимых ОТ НАС…своих «подзащитных».
Зайдите к примеру в ОВД на 31ой школе….про заградительные меры я уже говорил но далее — попадаешь в маленькое, тесное помещение с окошком дежурной части , в котором тусуются полтора — два десятка посетителей … и все уныло ждут.. каждый своего ….часами….На раздолбанном столике у окна, замусоленный допотопный телефонный аппарат, к которому стоит длинная унылая очередь из желающих попасть на приём к своему следаку ….пробившись к которому, набрав номер его кабинета, в очередной раз слышишь бесконечные длинные гудки…НЕ БЕРУТ ! А ты ждёшь и возмущаешся…а следак, «ныкается» ….а из окна дежурки, на вопросы относительно местонахождения оного тебя иносказательно посылают по всем известному адресу…..И добиться справедливости нет ни какой возможности….
Вот по тому и нет доверия.
Нет не только уверенности в их профессионализме…нет даже надежды на появление такой уверенности…потому, что те кто сидит на должностях СЛЕДОВАТЕЛЕЙ , на мой взгляд, совершенно не соответствуют смыслу самого понятия РАССЛЕДОВАНИЕ .
РАССЛЕДОВАТЬ — это распутать, разобраться, докопаться до истины, смысла и мотивов — то есть в первую очередь ДУМАТЬ….МОЗГАМИ ШЕВЕЛИТЬ….и рыть, рыть, рыть ….
А что делают современные «следователи»? Думаете ДУМАЮТ?
Да хренушки! Сидят и ждут когда опера им доставят преступника…которого, в свою очередь, эти опера, в большинстве
Думаете ДУМАЮТ?
Да хренушки! Сидят и ждут когда опера им доставят преступника…которого, в свою очередь, эти опера, в большинстве случаев хватают по наводке своих стукачей в криминальной среде или который сам спалился «с дуру» , разгуливая в три часа ночи, обдолбаным по проспекту с баулом набитым под завязку крадеными вещами ( кстати не выдумано).
И вот когда такого отморозка ему доставляют, он просто принимается шить дело…очевидное дело….думать не надо…знай себе пару допросов, пару изъятий…признание — добровольное или «попресовать» с тем же итогом на выхлопе.
Вот и вся его работа!
Так что он тут расследует-то? Где его мозговая работа?
Он даже через пень-колоду пишет с ошибками а уж о логике изложения остаётся только мечтать — сам едва сдерживал смех и возмущение читая бумаги по одному, коснувшемуся моей семьи дела….не говоря уже о множественных несоблюдениях норм процессуального характера.
Но самое явное проявление не профессионализма проявляется в тех делах, по которым заяление ЕСТЬ…а вот готового, уже пойманного дегенерата преступника нет….или подозреваемый есть — но НЕ ДЕГЕНЕРАТ …НЕ КОЛЕТСЯ …и ПРАВА СВОИ ЗНАЕТ.
То есь в делах, которые проворачивают преступники с хотя бы со среднестатическим АйКью….Тут ВСЁ! …ЗВИЗДЕЦ ! ….КЕРДЫК ! …… Следак в ступоре…в полной растерянности…надо ДУМАТЬ….а его не научили….да и за время долгой невостребованности мозг лёжа на полке слегка запылился…заветрился и атрофировался…. И что делать? …. Да ни чего! …Для таких ситуаций есть давно проверенный метод — ЖДАТЬ….. Просто тянуть время….замыливать….спускать на тормозах….а от «терпилы» бегать…томить его в душной морилке дежурной части.
Со временем ситуация каким-то образом сама разрешится — или преступник проколется сам или «терпиле» надоест канитель и он отвяжется или амнистия …либо инопланетяне прилетят .
Вот по этому и НЕ ДОВЕРЯЮ.
Из за отсутствия ПРОФЕССИОНАЛИЗМА….ну и коррумпированности тоже — само собой.
Абсолютно НИкакого доверия НИ к полиции (МВД), НИ к прокуратуре, НИ к суду, НИкому …….. Вообще к государству НИкакого доверия. Как доверять когда менее процента населения владеют миллиардами, а АБСОЛЮТНОЕ большинство народа кое-как сводит концы с концами! Купишь одежду, экономишь на еде…. Тарифы на коммуслуги, цены на продукты питания галопируют…. Кому в Казахстане жить хорошо?
При всех их минусах и коррупции, этот госорган реально обеспечивает нашу безопасность! Без них здесь разгуливали бы воры и убийцы, так что не перегибайте тут. Правильно они тут всех в напряжении держут. Конечно, есть разные менты, но в целом — их работа положительно отражается на нашей спокойной жизни и безопасности.