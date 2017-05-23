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Опубликовано: Вт, Май 23rd, 2017
787 Главная тема / ЗКО / Картина дня

6,5 тысяч школьников из ЗКО поедут на ЭКСПО

1,5 тысячи школьников поедут на выставку за счет фонда Всеобуча Казахстана, некоторая часть детей поедет за счёт спонсорской помощи, остальные — за счет родителей.

экспо

 

Об этом сообщила руководитель  областного управления образования  Айгуль Мынбаева во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

— Кроме посещения ЭКСПО-2017, планируется отдых детей в стационарных лагерях, — говорит Айгуль Мынбаева. – Для западноказахстанских детей будет работать 531 пришкольный лагерь и 228 пришкольных площадок без питания. Сеть палаточных лагерей увеличится с 22 до 29 единиц.

Кроме всего прочего, Айгуль Мынбаева сообщила, что 4,5 тысячи школьников поедут в экспедиции и туристические поездки по Казахстану.

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