ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в Манчестере. Об этом в своем Twitter сообщила Рита Кац, руководитель издания SITE, которое занимается отслеживанием активности боевиков.

«Одному из воинов халифата удалось разместить взрывные устройства в центре скопления крестоносцев в британском городе Манчестер», — говорится в сообщении ИГ, которое привела глава SITE. Они взорвались в здании, где проводились «развратные концерты», уточняют террористы и грозят новыми атаками.

Взрыв на концерте в Манчестере: что известно на данный момент

​Теракт произошел на «Манчестер Арене» после окончания концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. В результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 пострадали. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полиции удалось установить личность террориста. Взрыв он совершил в одиночку, добавила она, отказавшись назвать имя смертника.

РБК