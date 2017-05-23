Как в Уральске с комарами борются

Протравкой комаров в пределах Уральска в этом году занимается частное медицинское учреждение «Западно- Казахстанская областная дезинфекция». В этом году, как и в прошлом, областная администрация выделила на противогнусовые мероприятия 49 миллионов тенге. О том, как проходит борьба с насекомыми в Уральске, рассказал инструктор-дезинфектор Мирас Изкеев.

— Мы провели обработку от личинок комаров в разливах реки Урал при помощи ядохимиката «Виктобак» , — говорит Мирас Изкеев. — Результат этой работы определяется забором воды и исследованием ее в лаборатории. Результат 100 %. Однако Урал по сей день прибывает, поэтому комары все равно будут появляться. Если отдел ЖКХ акимата даст нам указание, то мы будем производить повторную обработку воды от личинок.

С уже взрослыми насекомыми дезинфекторы борются методом распыления ветрогенераторным устройством препарата «Агран». То есть комаров травят с машин.

— Пик активности комаров приходится с 9 до 10 вечера, — говорит дезинфектор Изкеев. – Именно в это время работает бригада дезинфекторов. – Сразу же после протравки комары исчезают. Но не стоит забывать, что комар за сутки может пролететь до 25 километров, поэтому полного избавления от комаров мы гарантировать не можем. Эффект от ядохимиката сохраняется до первого дождя: дождь смывает яд с растений, и комары вновь начинают активизироваться.

Со слов Мираса Изкеева, места большого скопления людей будут обрабатываться по 4-5 раз за лето.

— В Парке культуры и отдыха и в районе Набережной реки Урал мы травили комаров уже два раза, — говорит Мирас Изкеев.

Несмотря на постоянные противогнусовые мероприятия, уральцы продолжают жаловаться на комаров. Жалобы поступают как и в редакцию газеты, так и на блоги акимов города и области.