Кандидат от «Единой России» предложила переименовать Барнаул в Путинград
Чтобы люди стали добрее, а бюджет Барнаула стал достаточным, город предложили переименовать в Путинград. Такое предложение озвучила кандидат в муниципальные депутаты Барнаула Марина Чаузова в ходе дебатов по программе развития коммунального хозяйства.
«Если мы переименуем наш город в честь лидера, по моему мнению, абсолютного лидера не только России, но и всего мира, то Барнаул встанет с колен», — приводит слова Марины Чаузовой РИА «Новости».
Кандидат в муниципальные депутаты намерена подготовить соответствующую петицию.
«абсолютного лидера не только России, но и всего мира»))))))) Рассмешила! Как говорится, моразм крепчает…
Как ватрианты — Путинополь или Ватноград… Ватнобург, Ватанск, Пудыров…
Сменю фамилию. Стану добрее и богаче))) Ухаха.