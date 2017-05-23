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Опубликовано: Вт, Май 23rd, 2017
113 Мир

Кандидат от «Единой России» предложила переименовать Барнаул в Путинград

Чтобы люди стали добрее, а бюджет Барнаула стал достаточным, город предложили переименовать в Путинград. Такое предложение озвучила кандидат в муниципальные депутаты Барнаула Марина Чаузова в ходе дебатов по программе развития коммунального хозяйства.

«Если мы переименуем наш город в честь лидера, по моему мнению, абсолютного лидера не только России, но и всего мира, то Барнаул встанет с колен», — приводит слова Марины Чаузовой РИА «Новости».

Кандидат в муниципальные депутаты намерена подготовить соответствующую петицию.

mk.ru

3 комментария
  1. Ануар:
    23 Май 2017 в 12:33

    «абсолютного лидера не только России, но и всего мира»))))))) Рассмешила! Как говорится, моразм крепчает…

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  2. вата лопата:
    23 Май 2017 в 16:29

    Как ватрианты — Путинополь или Ватноград… Ватнобург, Ватанск, Пудыров…

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  3. Ермек Сакалов:
    23 Май 2017 в 18:52

    Сменю фамилию. Стану добрее и богаче))) Ухаха.

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