Кандидат от «Единой России» предложила переименовать Барнаул в Путинград

Чтобы люди стали добрее, а бюджет Барнаула стал достаточным, город предложили переименовать в Путинград. Такое предложение озвучила кандидат в муниципальные депутаты Барнаула Марина Чаузова в ходе дебатов по программе развития коммунального хозяйства.

«Если мы переименуем наш город в честь лидера, по моему мнению, абсолютного лидера не только России, но и всего мира, то Барнаул встанет с колен», — приводит слова Марины Чаузовой РИА «Новости».

Кандидат в муниципальные депутаты намерена подготовить соответствующую петицию.

mk.ru