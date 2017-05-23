Пресс- секретарь ДВД ЗКО, угрожавший Лукпану Ахмедьярову, уволен с работы
Вчера, 22 мая, ДВД ЗКО расторгнул трудовой договор с Акбулатом Катешовым и признал его действия неправомерными.
На рабочую почту редакции «Уральской недели» поступило официальное письмо от ДВД ЗКО за подписью заместителя начальника департамента Багдара Абуова. В письме говорится, что по обращению Лукпана Ахмедьярова в отношении Акбулата Катешова было проведено служебное расследование.
Пресс-секретарь пояснил сотрудникам управления собственной безопасности ДВД ЗКО, что под фразой «Родной, кажется, ты забыл, на чьем пороге ты сидишь. В Селекционном. Может быть, тебе напомнить снова?», он имел ввиду, что при раскрытии преступления, совершенного в отношении Лукпана Ахмедьярова в поселке Селекционное, полицейские производили законные действия, обеспечивая его безопасность и задержание преступников.
ДВД ЗКО поблагодарил главного редактора газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова за активную гражданскую позицию и открытое выражение своего мнения о работе сотрудников ДВД ЗКО и растроргнул договор с Акболатом Катешовым.
Напомним, что 15 мая в общем чате WhatsApp, где общаются журналисты и пресс-службы Западно-Казахстанской области (ЗКО), редактор газеты «Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров отправил голосовое сообщение с критикой в адрес трех руководителей областных ведомств: Управления здравоохранения, Управления физкультуры и спорта и Департамента внутренних дел. Ахмедьяров посетовал, что эти руководители совершенно закрыты для прессы, хотя поводов встретиться с журналистами более чем достаточно.
В ответ пресс-секретарь ДВД ЗКО Акболат Катешов в этом же чате позволил себе агрессивные выпады против Лукпана Ахмедьярова, предложив перейти в «личку».
По словам Лукпана Ахмедьярова, в личной переписке Акболат Катешов написал ему следующее (подстрочный перевод с казахского языка): «Родной, кажется, ты забыл, на чьем пороге ты сидишь. В Селекционном. Может быть, тебе напомнить снова?»
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Все прекрасно поняли что имел ввиду Катешев Б пресс секретарь ДВД.
Все будут отрецать до конца, а то получиться полиция на пару с бандитами устраняло журналиста.
Отписка, и уволнение вполне ожидаемо.
Посадить куда ни шло. дурно, конечно, но хоть целесообразность какая-то. А так, взяли и вышвырнули на улицу.
И куда он пойдет, к бандитам? С такими-то наклонностями и уровнем интеллекта. Ей богу, час от часу не легче.
«Заставь руководство ментов молится», называется.
УН хорошая новость и будет это в назидание всем другим чинушам от кресла.Молодец! Алга! Лукпан
что вам не нравится? уволили, что и требовалось
А участкового из успеновки бурлинского РОВД когда уволят ?
ничёсе! ппц реакция у руководства двд…вот так бы всегда реагировали оперативно.
Согласен.
ч.т.д.
Процент неадекватности в обществе зашкаливает, даже в ДВД не могут отобрать. Одно радует, что на уровне области все же есть адекватные начальники. Слабые сорняки им по силам, а вот участковый садист — ?
Очень обрадовала новость!!! Молодец Лукпан! Тот редкий случай, когда быстро указали место зарвавшемуся и опьяневшему хоть от маленькой, но власти чинуше.
Полностью согласен. адекватное реагируют.
Акболат канеш чемпион среди д….лов, но Лукас что то не договаривает, явно спровоцировал на такое отношение
ну да, сидел и писал ему специально чтобы вывести его из себя. как вы себе представляете это?
Вообще то, надо было возбудить уголовное дело, не он ли заказчик. Прошлого нападения на Лукпана.
Выявить его подельников, не собираются ли, они по новой устроить нападение.
В общем вопросов много. Так как он, публично признал, что имеет отношение к прошлому нападению.
А мне месяц назад открыто сказали, что «на меня надо катком наехать» ( не полиция правда). Но дело все равно закрыли, по той причине, что якобы он имел в виду, что хочет заявление на меня накатать……
Когда надо они такую ерунду придумают, чтобы выгородить кого-то, в голове не укладывается