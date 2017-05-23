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Опубликовано: Вт, Май 23rd, 2017
3 527 ЗКО / Картина дня

Пресс- секретарь ДВД ЗКО, угрожавший Лукпану Ахмедьярову, уволен с работы

Вчера, 22 мая, ДВД ЗКО расторгнул трудовой договор с Акбулатом Катешовым и признал его действия неправомерными.

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На рабочую почту редакции «Уральской недели» поступило официальное письмо от ДВД ЗКО за подписью заместителя начальника департамента Багдара Абуова. В письме говорится, что по обращению Лукпана Ахмедьярова в отношении Акбулата Катешова было проведено служебное расследование.

Пресс-секретарь пояснил сотрудникам управления собственной безопасности ДВД ЗКО, что под фразой  «Родной, кажется, ты забыл, на чьем пороге ты сидишь. В Селекционном. Может быть, тебе напомнить снова?», он имел ввиду, что при раскрытии преступления, совершенного в отношении Лукпана Ахмедьярова в поселке Селекционное, полицейские производили законные действия, обеспечивая его безопасность и задержание преступников.

ДВД ЗКО поблагодарил главного редактора газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова за активную гражданскую позицию и открытое выражение своего мнения о работе сотрудников ДВД ЗКО и растроргнул договор с Акболатом Катешовым.

Напомним, что 15 мая в общем чате WhatsApp, где общаются журналисты и пресс-службы  Западно-Казахстанской области (ЗКО), редактор газеты «Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров отправил голосовое сообщение с критикой в адрес трех руководителей областных ведомств: Управления здравоохранения, Управления физкультуры и спорта и Департамента внутренних дел. Ахмедьяров посетовал, что эти руководители совершенно закрыты для прессы, хотя поводов встретиться с журналистами более чем достаточно.

В ответ пресс-секретарь ДВД ЗКО Акболат Катешов в этом же чате позволил себе агрессивные выпады против Лукпана Ахмедьярова, предложив перейти в «личку».

По словам Лукпана Ахмедьярова,  в личной переписке Акболат Катешов написал ему следующее (подстрочный перевод с казахского языка): «Родной, кажется, ты забыл, на чьем пороге ты сидишь. В Селекционном. Может быть, тебе напомнить снова?»

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

 

 

14 комментариев
  1. Talgat_mechanic:
    23 Май 2017 в 10:00

    Все прекрасно поняли что имел ввиду Катешев Б пресс секретарь ДВД.
    Все будут отрецать до конца, а то получиться полиция на пару с бандитами устраняло журналиста.
    Отписка, и уволнение вполне ожидаемо.

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  2. golos:
    23 Май 2017 в 10:14

    Посадить куда ни шло. дурно, конечно, но хоть целесообразность какая-то. А так, взяли и вышвырнули на улицу.
    И куда он пойдет, к бандитам? С такими-то наклонностями и уровнем интеллекта. Ей богу, час от часу не легче.
    «Заставь руководство ментов молится», называется.

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  3. Город:
    23 Май 2017 в 10:24

    УН хорошая новость и будет это в назидание всем другим чинушам от кресла.Молодец! Алга! Лукпан

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  4. Айс:
    23 Май 2017 в 10:28

    что вам не нравится? уволили, что и требовалось

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  5. 5555:
    23 Май 2017 в 10:30

    А участкового из успеновки бурлинского РОВД когда уволят ?

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  6. HumptyDumpty:
    23 Май 2017 в 11:02

    ничёсе! ппц реакция у руководства двд…вот так бы всегда реагировали оперативно.

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  7. Александр:
    23 Май 2017 в 12:15

    Процент неадекватности в обществе зашкаливает, даже в ДВД не могут отобрать. Одно радует, что на уровне области все же есть адекватные начальники. Слабые сорняки им по силам, а вот участковый садист — ?

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  8. Ануар:
    23 Май 2017 в 12:30

    Очень обрадовала новость!!! Молодец Лукпан! Тот редкий случай, когда быстро указали место зарвавшемуся и опьяневшему хоть от маленькой, но власти чинуше.

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    -2
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  9. юрист но не судья:
    23 Май 2017 в 13:02

    Полностью согласен. адекватное реагируют.

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  10. Алтай:
    23 Май 2017 в 13:47

    Акболат канеш чемпион среди д….лов, но Лукас что то не договаривает, явно спровоцировал на такое отношение

    +2
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    • Лукпан Ахмедьяров:
      23 Май 2017 в 13:54

      ну да, сидел и писал ему специально чтобы вывести его из себя. как вы себе представляете это?

      0
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  11. Ермек:
    23 Май 2017 в 15:31

    Вообще то, надо было возбудить уголовное дело, не он ли заказчик. Прошлого нападения на Лукпана.
    Выявить его подельников, не собираются ли, они по новой устроить нападение.
    В общем вопросов много. Так как он, публично признал, что имеет отношение к прошлому нападению.

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  12. Ольга Тимофеева:
    23 Май 2017 в 19:06

    А мне месяц назад открыто сказали, что «на меня надо катком наехать» ( не полиция правда). Но дело все равно закрыли, по той причине, что якобы он имел в виду, что хочет заявление на меня накатать……
    Когда надо они такую ерунду придумают, чтобы выгородить кого-то, в голове не укладывается

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