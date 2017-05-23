Пресс- секретарь ДВД ЗКО, угрожавший Лукпану Ахмедьярову, уволен с работы

Вчера, 22 мая, ДВД ЗКО расторгнул трудовой договор с Акбулатом Катешовым и признал его действия неправомерными.

СКРИНШОТ

На рабочую почту редакции «Уральской недели» поступило официальное письмо от ДВД ЗКО за подписью заместителя начальника департамента Багдара Абуова. В письме говорится, что по обращению Лукпана Ахмедьярова в отношении Акбулата Катешова было проведено служебное расследование.

Пресс-секретарь пояснил сотрудникам управления собственной безопасности ДВД ЗКО, что под фразой «Родной, кажется, ты забыл, на чьем пороге ты сидишь. В Селекционном. Может быть, тебе напомнить снова?», он имел ввиду, что при раскрытии преступления, совершенного в отношении Лукпана Ахмедьярова в поселке Селекционное, полицейские производили законные действия, обеспечивая его безопасность и задержание преступников.

ДВД ЗКО поблагодарил главного редактора газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова за активную гражданскую позицию и открытое выражение своего мнения о работе сотрудников ДВД ЗКО и растроргнул договор с Акболатом Катешовым.

Напомним, что 15 мая в общем чате WhatsApp, где общаются журналисты и пресс-службы Западно-Казахстанской области (ЗКО), редактор газеты «Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров отправил голосовое сообщение с критикой в адрес трех руководителей областных ведомств: Управления здравоохранения, Управления физкультуры и спорта и Департамента внутренних дел. Ахмедьяров посетовал, что эти руководители совершенно закрыты для прессы, хотя поводов встретиться с журналистами более чем достаточно.

В ответ пресс-секретарь ДВД ЗКО Акболат Катешов в этом же чате позволил себе агрессивные выпады против Лукпана Ахмедьярова, предложив перейти в «личку».

По словам Лукпана Ахмедьярова, в личной переписке Акболат Катешов написал ему следующее (подстрочный перевод с казахского языка): «Родной, кажется, ты забыл, на чьем пороге ты сидишь. В Селекционном. Может быть, тебе напомнить снова?»

Акмарал ШАЯХМЕТОВА