В Уральске обокрали 17 салонов красоты

Об этом «УН» сообщила владелица одного из салонов красоты. По ее словам, полиция не может поймать воров.

Лидия Манукян — хозяйка салона красоты «Бомонд». В ночь с 30 апреля на 1 мая в её салоне красоты «Бомонд» по улице Фурманова неизвестные лица вскрыли дверь и украли из кассы около 200 тысяч тенге и косметику.

— Мы вызвали полицию, но они сказали нам, что это сделали наркоманы и чтобы мы разбирались с ними сами, — говорит Лидия Манукян. – Мой салон не единственный, который обокрали за последние два месяца. Парикмахеры Уральска общаются между собой в общем чате мессенджера «WhatssАpp», и мы насчитали, что по городу обокрали 17 салонов красоты. Кроме всего прочего, знакомые жаловались, что обкрадывают аптеки и магазины.

Салон красоты «Персона» также стал объектом посягательства злоумышленников.

— Украли порядка 500 тысяч тенге, фены, машинки для стрижки и другие инструменты, — говорят работники салона.

В ДВД ЗКО пообещали прокомментировать ситуацию ближайшее время.