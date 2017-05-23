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Опубликовано: Вт, Май 23rd, 2017
2 037 ЗКО / Картина дня

В Уральске обокрали 17 салонов красоты

Об этом «УН» сообщила владелица  одного из салонов красоты. По ее словам, полиция не может поймать воров.

салон

Лидия Манукян — хозяйка салона красоты «Бомонд». В ночь с 30 апреля на 1 мая в её салоне красоты «Бомонд» по улице Фурманова неизвестные лица вскрыли дверь и украли из кассы около 200 тысяч тенге и косметику.

— Мы вызвали полицию, но они сказали нам, что это сделали наркоманы и чтобы мы разбирались с ними сами, — говорит Лидия Манукян. – Мой салон не единственный, который обокрали за последние два месяца. Парикмахеры Уральска общаются между собой в общем чате мессенджера «WhatssАpp», и мы насчитали, что по городу обокрали 17 салонов красоты. Кроме всего прочего, знакомые жаловались, что обкрадывают аптеки и магазины.

Салон красоты «Персона» также стал объектом посягательства злоумышленников.

— Украли порядка 500 тысяч тенге, фены, машинки для стрижки и другие инструменты, — говорят работники салона.

В  ДВД ЗКО  пообещали прокомментировать ситуацию ближайшее время.

Один комментарий
  1. Оливия:
    23 Май 2017 в 18:55

    У нас редко когда специально ищут воров. Если попадется на отпечатках, то хорошо. И очень часто дела просто «вешают» на того, кто рядом оказался, а вещи украденные не возвращают. У меня так телевизор украли еще в начале двухтысячных. Тот, на кого повесили это дело, даже не мог ответить мне на вопрос, где же находится мой дом. А прокурор на суде подсказывал ему, как и где свет зажигался у меня в квартире. А следователь за то, чтобы мне вернули телевизор предлагал интим…… В общем они знали, где был мой телевизор, но мне так и не вернули его(((

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