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Опубликовано: Вт, Май 23rd, 2017
875 ЗКО / Картина дня

В ЗКО создан штаб по контролю за проведением выпускных вечеров

По сообщению областного управления образования, вручения аттестатов о среднем образовании будут проводиться в стенах школ. Выбран единый день выпускных балов  по Казахстану – 14 июня.

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—  Штаб по контролю за проведением выпускных вечеров  будет отслеживать, чтобы выпускные вечера проходили в школах,  — говорит руководитель  областного управления образования  Айгуль Мынбаева. – Кроме всего прочего, будет установлен контроль над  тем, чтобы выпускники школ не дарили подарки преподавателям. Если кто-либо из преподавательского состава примет подарок, то отвечать за это будет директор. Наказания будут строгими, вплоть до увольнения .

Меж тем управление образования не препятствует дарению подарков в фонд школы.

— Выпускники школ могут оказывать спонсорскую помощь своей школе, — говорит  Айгуль Мынбаева.

Если вы столкнулись с коррупцией в школе, звоните в административный отдел по борьбе с коррупцией при областном управлении образования  по телефону: 260474

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