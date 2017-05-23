В ЗКО создан штаб по контролю за проведением выпускных вечеров

По сообщению областного управления образования, вручения аттестатов о среднем образовании будут проводиться в стенах школ. Выбран единый день выпускных балов по Казахстану – 14 июня.

— Штаб по контролю за проведением выпускных вечеров будет отслеживать, чтобы выпускные вечера проходили в школах, — говорит руководитель областного управления образования Айгуль Мынбаева. – Кроме всего прочего, будет установлен контроль над тем, чтобы выпускники школ не дарили подарки преподавателям. Если кто-либо из преподавательского состава примет подарок, то отвечать за это будет директор. Наказания будут строгими, вплоть до увольнения .

Меж тем управление образования не препятствует дарению подарков в фонд школы.

— Выпускники школ могут оказывать спонсорскую помощь своей школе, — говорит Айгуль Мынбаева.