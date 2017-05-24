Немецкий велосипедист- путешественник в восторге от Уральска (фото)

20-летний Сидней Кухнт (Sidney Kuhnt) из Берлина направляется в Китай. В Уральске парень остановился на два дня. Следующий пункт его путешествия – Актобе.

Сидней Кухнт коренной берлинец. Чуть более года назад парень окончил среднюю школу и устроился работать на склад, для того, чтобы подкопить себе на путешествие. Идея велопутешествия возникла у парня совершенно случайно, после того, как один из берлинских магазинов подарил ему хороший туристический велосипед.

«Люди в Казахстане доброжелательные, улыбчивые, — говорит немецкий велопутешественник. — Вот в Польше, например, меня пытались ограбить. Еле отделался от злоумышленников…»

— Я не профессионал, просто в голове возникла мысль совершить путешествие на велосипеде, ну, и я не стал откладывать эту идею в долгий ящик, — говорит турист.

Со слов Сиднея Кухнта, он проезжает в день от 60 до 90 километров по 10-12 часов в сутки, в зависимости от погоды и направления ветра.

Сидней в России

— Ночую я в палатке. Если приехал в какой-либо город, то останавливаюсь в отелях или хостелах, — делится Сидней. – В некоторых городах я встречаюсь с велосипедистами-одиночниками, в некоторых отдыхаю самостоятельно. В Уральске меня порадовало то, что здесь есть целое сообщество велосипедистов. Они меня встретили, отрегулировали мне велосипед, проявили своё гостеприимство.

Велопутешествие для Сиднея Кухнта стало хорошей возможностью посмотреть города, познакомиться с новыми людьми и попробовать экзотические блюда. Немецкий турист выехал из Берлина 28 марта этого года, проехав через Польшу, страны Прибалтики и Россию, оказался в Уральске. Далее его путь лежит через весь Казахстан в город Шанхай.

Ребята из сообщества велосипедистов Уральска наклеили на велосипед Сиднея флаг Казахстана. Фото из соц.сетей.

— Пограничные службы относятся ко мне хорошо, — говорит Сидней. – Жмут руки, говорят, что хорошая идея — совершить странствование на велосипеде. В дороге у меня почти не возникают проблемы. Единственное, иногда побаливают спина и ноги, всё-таки 12 часов крутить педали – это большая нагрузка на организм. Уральские ребята настроили велосипед под меня. Как оказалось, он не подходил под мой рост.

«В Уральске меня порадовало то, что здесь есть целое сообщество велосипедистов, — рассказывает Сидней. — Они меня встретили, отрегулировали мне велосипед, проявили своё гостеприимство.»

Сидней Кухнт взял с собой в путешествие около трёх тысяч евро. По его словам, можно было бы потратить и меньшую сумму.

— Если бы у меня было меньше денег, то я бы просил больше помощи у людей, — делится парень. – А сейчас я могу самостоятельно оплатить себе отель и не экономить на еде.

Сидней Кухнт по дороге в Уральск

На вопрос журналиста, в какой стране ему понравилось больше всего, Сидней, не раздумывая, ответил: Казахстан!

— Люди очень доброжелательные, все машут, улыбаются, демонстрируют неподдельный интерес ко мне, — улыбаясь, рассказывает парень.

Уже послезавтра немецкий велосипедист Кухнт вновь сядет на велосипед и покинет Уральск. Следующий пункт его путешествия — Актюбинск. Сидней планирует в течение 4-5 месяцев доехать до Шанхая, а оттуда уже на самолёте вернуться домой в Берлин, где его ждут родители, брат и сестра.

Акмарал Шаяхметова.