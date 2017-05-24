Одно «золото» и три «бронзы» выиграли таэквондисты из Уральска на международном турнире
Обладателем золотой медали стал Арслан Ордабаев, бронзовыми призерами — Лиана Кушкеева, Айгерим Кажимова и Ян Черенцов.
Международный турнир по таэквондо прошел 13-14 мая в Москве. Соревнования собрали более 500 спортсменов-таэквондистов. В турнире приняли участие и таэквондисты из Уральска.
Как сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта, наша команда выиграла на этом турнире одну золотую и три бронзовые медали.
— Обладателем «золота» стал Арслан Ордабаев. Он выступал в возрастной категории среди ветеранов, — отметили в облспорте.
Арслан Ордабаев к тому же является тренером спортсменов, выигравших бронзовые награды — Лианы Кушкеевой, Айгерим Кажимовой и Яна Черенцова.
— Лиане – 13 лет, Яну – 10 лет, а Айгерим – 18 лет, — рассказал тренер таэквондистов. – Прошедшие в Москве соревнования – один из этапов тренировочного процесса моих воспитанников.
Как сообщил Арслан Ордабаев, в настоящее время сборная команда Казахстана пребывает на учебно-тренировочных сборах в Алматы. В составе казахстанской команды находится и уральская спортсменка Лиана Кушкеева, выигравшая в апреле этого года чемпионат страны.
— После сборов мы отправимся на чемпионат Азии среди кадетов. У Лианы есть все шансы показать высокий результат, — отметил тренер девушки.
Екатерина ЛИТВЯКОВА