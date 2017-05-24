Полицейский из ЗКО, подозреваемый в избиении мужчины, отстранен от службы на время следствия

Об этом СМИ сообщает пресс-служба ДВД ЗКО. Тем не менее, жители села Успеновка сообщают, что видели Самата Жалмагамбетова в форме сотрудника правоохранительных органов. Сам подследственный капитан отказался от каких-либо комментариев.

Тем временем Эльдар Мукашев, пострадавший от пыток полицейского, сообщил, что 22 мая участковый Самат Жалмагамбетов провёл в своем селе отчётную встречу, на которой присутствовали руководители Аксайского РОВД и руководители ДВД ЗКО.

— На этой отчетной встрече побывали мои друзья, у которых сложилось впечатление, что Самат Жалмагамбетов собирает себе хорошую характеристику, — говорит Эльдар Мукашев. – Такое мнение сложилось из-за того, что на встречу пришли люди, так или иначе зависимые от участкового. В частности, владельцы местных продуктовых магазинов, не имеющие лицензии на торговлю спиртными напитками, тем не менее, осуществляющие её, преподаватели, государственные служащие и директор местной школы.

Со слов Эльдара Мукашева, практически все присутствующие на встрече выразили мнение, что Самат Жалмагамбетов отлично справляется со своими обязанностями, и дали ему хорошую характеристику.

Только одна бабушка выразила свое недовольство, — говорит он. – Говорит, что встречу организовали как-то скрытно и никого не пригласили на неё.

Напомним, что 25-летнего таксиста Эльдара Мукашева избил полицейский. Возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий.

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