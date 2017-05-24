Полицейский из ЗКО, подозреваемый в избиении мужчины, отстранен от службы на время следствия
Об этом СМИ сообщает пресс-служба ДВД ЗКО. Тем не менее, жители села Успеновка сообщают, что видели Самата Жалмагамбетова в форме сотрудника правоохранительных органов. Сам подследственный капитан отказался от каких-либо комментариев.
Тем временем Эльдар Мукашев, пострадавший от пыток полицейского, сообщил, что 22 мая участковый Самат Жалмагамбетов провёл в своем селе отчётную встречу, на которой присутствовали руководители Аксайского РОВД и руководители ДВД ЗКО.
— На этой отчетной встрече побывали мои друзья, у которых сложилось впечатление, что Самат Жалмагамбетов собирает себе хорошую характеристику, — говорит Эльдар Мукашев. – Такое мнение сложилось из-за того, что на встречу пришли люди, так или иначе зависимые от участкового. В частности, владельцы местных продуктовых магазинов, не имеющие лицензии на торговлю спиртными напитками, тем не менее, осуществляющие её, преподаватели, государственные служащие и директор местной школы.
Со слов Эльдара Мукашева, практически все присутствующие на встрече выразили мнение, что Самат Жалмагамбетов отлично справляется со своими обязанностями, и дали ему хорошую характеристику.
Только одна бабушка выразила свое недовольство, — говорит он. – Говорит, что встречу организовали как-то скрытно и никого не пригласили на неё.
Напомним, что 25-летнего таксиста Эльдара Мукашева избил полицейский. Возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий.
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Прямо непотопляемый.
И кто же его так плотно «крышует»?
Ведь наверняка и идея с этим собранием принадлежит не ему. Реализация конечно , что называется » без затей». Состав электората вполне предсказуем и ожидаем…..конечно, любыми способами «очки» набирает…весь положительный…
Видимо «не на жизнь а на смерть» будет стоять….до последнего……Ооочень нехороший знак для «терпилы»….. Если его до сих пор «не слили», то….
А в форме он ходить имеет право. Его ведь временно отстранили от выполнения обязанностей а не выгнали из органов.
Ну судя, по событиям. «Крыша» у него в руководстве ДВД.
Если бы, ниже. Давно выгнали бы.
Так что, как бы потерпевший на нарах не оказался.
Поэтому этот участковый и ведет себя так, потому что знает.
Если что, отмажут. «Крыша» плотная не протечет.:-)
Одного видео задержания достаточно. Гнать его надо да по быстрее.
неужели выйдет сухим из воды??? после всех этих громких скандалов.
Пострадавший пиши лучше сразу в ген. прокуратуру и МВД РК, и продублируй это все теми же обращениями на их официальных сайтах. Такие особи из рода человеческого не должны вообще работать с людьми. Из видео задержания уже видно, или неуравновешенный, или детские травмы у него. Нормальный самодостаточный человек, тем более мужчина не будет так издеваться над теми, кто не может дать отпор. Люди кто понимает что такое болевые приемы подтвердят, что суставы плечевые там были на пределе растяжений и т.п.
Неужели нет -Правды в Казахстане
Неужели ты всю жизнь, прожил в гей-европе?
забыл видимо или незнал, как живут и надо жить, в нормальных странах.
Типа раши, казаши , венецуэллы или гондураса:-):-)
Надо скинуть видео в республиканское СМИ и МВД РК, а так что то подозрительно что не вышвырнули его с органов.
За что его избили то?
никто и не говорит, что будет легко выбивать оборотней в погонах, всем потерпевшим надо писать, писать и писать в вышестоящие инстанции. Не понимаю некоторых жителей, которые дают ему хорошую характеристику, якобы завися от жалмагамбетова.
Да к нему, собственно, термин «оборотень в погонах» и не совсем подходит….
Страшно то как раз то , что он и не «перевёртыш» то вовсе. …Он то как раз и самый что ни на есть обычный, привычный, среднестатистический полицай…с обычным, привычным, широко применяемым арсеналом обычных , привычных методов «работы с населением».
По тому то система и встала грудью на его защиту.
Она искренне не понимает с чего это вы вдруг подняли весь этот «сыр-бор» !?
Чего такого особенного то?
Ну поломал он слегонца задержанного «на дыбе» …..ну полиэтиленовый пакет подозреваемому надел на голову…….ну почки ему отбил мешочком с песком….но он же для вас старается !!!
Не благодарный мы всё таки народец……
Интересные вы ребята. Если выгнать этого, то надо и остальных такого же стандарта полицейских.
Походу на карту поставлено чуть ли не «быть или не быть» в полиции кадров а ля жалмагамбетовского пошиба.
Такие встречи организуют местные руководители заранее обговорив кто будет выступать и обязательно с положительным мнением.Это уже отработанный механизм.И руководители ДВД будет мотив «как же, его ведь хвалили жители участка, он ведь там один сдерживает рост преступление…..» так сказать моральный удовлетворение.
И вообще то народу пора знать что власти в КЗ старается вращивать вот таких «держиморд» чтобы народ боялся.Все у нас держиться на страхе. Поэтому такие выверты с попыткой защиты таких полицейских.
Видео достаточно красноречиво показывает что полицейский после применение наручника еще старался причинить физический боль и страдание, а это уже пытка.Тут будет букет статьти УК.
Общество должна выразить недоверие руководству ДВД, раз у них до сих пор такие полицейские,значить они такое и отношение с гражданами требует с подчиненных.Самое ужасное что это происходит на глазах семьи потерпевшего.