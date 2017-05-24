Проведи активное лето с «Destination»!

С 25 мая по 1 июня языковая школа «Destination» проводит

сезонные скидки на обучение для всех!

Учебный год подходит к концу, скоро у школьников появится много свободного времени. Мы приглашаем всех активно заниматься английским языком в летнее время! Ведь за три месяца летних каникул можно преодолеть еще один уровень английского!

20% для всех!

«Ученики, которые уже обучаются у нас, могут оплатить обучение в этот период за месяц или сразу за три месяца и получить скидку в размере 20% на все три месяца. Новым ученикам, чтобы получить скидку, необходимо пройти тестирование и внести оплату до 1 июня», — говорит директор «Destination» Роман Лушаков.

Скидки на подготовительный курс IELTS.

Во время летних каникул старшеклассники могут подготовиться к сдаче международного экзамена IELTS и сдать пробный тест в «Destination»! Стоимость месячного курса составит всего 16 000 тг вместо 25 000 тг.

месячный летний курс IELTS – 25 000 тг 16 000 тг

Мини-лагерь при «Destination»!

Всё лето учащихся «Destination» ждет развлекательная программа: спортивные мероприятия, занятия на природе, еженедельные выезды на пикники, поездки на пляж, воскресные языковые клубы, дебаты и многое другое. Принимать участие в программе может каждый учащийся «Destination».

скидка на летнее время для учащихся филиала в БЦ «Хаулет» — 30%!

Подробности акции и запись на обучение по телефонам:

918-018, 8-778-448-45-07, 8-705-804-52-07