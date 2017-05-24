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Опубликовано: Ср, Май 24th, 2017
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Самовыдвиженцы больше не смогут баллотироваться в президенты Казахстана

Такие «популистские меры» запретят новым законом.

В Казахстане запретят участвовать в президентских выборах самовыдвиженцам, заявил в среду в кулуарах пленарного заседания Мажилиса журналистам министр юстиции Марат Бекетаев. Такая норма, по его словам, заложена в проекте Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан».

«Это нормальная практика. Вы сами тоже видели множество случаев, когда люди использовали эту норму в электоральный период для самовыдвижения. Все понимали, что это несерьезное самовыдвижение, это делалось для самопиара, либо в каких-то других случаях», — заявил Бекетаев.

Он привел в пример опыт соседних стран: «В Украине вымышленный герой из фильмов «Звездные войны» тоже получил возможность (участвовать в выборах — V). Это популистская, провокационная мера была одной из партий в Украине. Сам по себе факт, что он привлек очень много внимания и показал незрелость того закона, который действовал в то время у соседних государств».

Таким образом, резюмировал глава Минюста, самовыдвижения не будет.

«Надо вернуться еще также к другим нормам, которые определяют требования к кандидатам, — продолжил он. — Всегда были требования, обеспечивающие, чтобы человек имел какую-то поддержку общества. Он должен был определенное число голосов собрать. Это одна из мер, которая обеспечит его поддержку, опыт, знания, зрелость к моменту выдвижения на такую ответственную должность».
По его словам, новый закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» ​ четко определяет: выдвигать кандидата могут общественные объединения и политические партии. Если они не прошли государственную регистрацию, соответственно, «они не могут выдвигать».

Тамара Вааль

Vlast.kz

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