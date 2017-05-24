В Казахстане вводят запрет на самовыдвижение кандидатов в президенты

Депутаты мажилиса казахстанского парламента одобрили сегодня пакет поправок, которые предусматривают запрет на самовыдвижение кандидатов в президенты. Согласно проекту закона, выдвигать кандидатов смогут только зарегистрированные в министерстве юстиции общественные объединения и политические партии.

Министр юстиции Марат Бекетаев, представлявший законопроект в парламенте, считает отмену предусмотренного в действующем законодательстве самовыдвижения «нормальной практикой». «Вы сами видели множество случаев, когда люди использовали эту норму в электоральный период для самовыдвижения. Все понимали, что это несерьезное самовыдвижение, это делается для самопиара», — сказал Бекетаев журналистам в кулуарах парламента.

Согласно действующему законодательству, кандидаты в президенты могут выдвигаться самостоятельно или республиканскими объединениями. Претендент для официальной регистрации в качестве кандидата должен представить в Центральную избирательную комиссию подписи избирателей в свою поддержку — не менее одного процента от общего числа электората. По установленным требованиям, президентом может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет, а также обладающий активным избирательным правом. Кандидат должен сдать экзамен на знание казахского языка лингвистической комиссии при ЦИК.

В одобренном сегодня мажилисом законопроекте предусматривается также, что кандидат в президенты должен доказать «отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей главы государства». Процедура прохождения медицинского освидетельствования, как говорят власти, будет прописана в отдельном нормативно-правовом акте. Еще одно обязательное требование к кандидатам, прописанное в проекте, — обязательное наличие опыта работы на государственной службе или на выборной должности.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные законы Республики Казахстан» разработан после принятых в этом году поправок к Конституции, которые, как заявляют власти, направлены на перераспределение полномочий между президентом, правительством и парламентом.