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Опубликовано: Ср, Май 24th, 2017
437 Народные новости

В Уральске на берег Урала неизвестные выбросили лампы, содержащие ртуть

Место события — выход на берег Урала напротив завода ЗКМК, левее метров 200.

люминисцент

— После таяния льда так выглядит берег Урала напротив ЗКМК. Кто-то свалил огромное количество люминесцентных ламп, содержащих опасную ртуть, которые должны вывозиться и утилизироваться как токсичные отходы! — написала на сайт горакимата неравнодушная жительница Уральска Ирина Борисовна Данилова.

—  Уважаемая Ирина!  Сообщаем, что Ваше обращение в рубрику «Народный контроль» было перенаправлено в Местную полицейскую службу для определения личности выбросившего в большом количестве люминесцентные лампы в реку Урал. Работы по поиску неизвестного лица ведутся. После выявления данное лицо будет привлечено к административной ответственности, — ответили ей официальные представители.

 

 

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