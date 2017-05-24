В Уральске на берег Урала неизвестные выбросили лампы, содержащие ртуть

Место события — выход на берег Урала напротив завода ЗКМК, левее метров 200.

— После таяния льда так выглядит берег Урала напротив ЗКМК. Кто-то свалил огромное количество люминесцентных ламп, содержащих опасную ртуть, которые должны вывозиться и утилизироваться как токсичные отходы! — написала на сайт горакимата неравнодушная жительница Уральска Ирина Борисовна Данилова.

— Уважаемая Ирина! Сообщаем, что Ваше обращение в рубрику «Народный контроль» было перенаправлено в Местную полицейскую службу для определения личности выбросившего в большом количестве люминесцентные лампы в реку Урал. Работы по поиску неизвестного лица ведутся. После выявления данное лицо будет привлечено к административной ответственности, — ответили ей официальные представители.