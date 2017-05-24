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Опубликовано: Ср, Май 24th, 2017
407 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В ЗКО за январь-апрель 16 человек отравились пищевыми продуктами

В областном Департаменте охраны общественного здоровья отмечают, что зачастую западноказахстанцы получают пищевое отравление, перекусив/пообедав в кафе или ресторане, а также в школах и детсадах(!).

Картинки по запросу общепит

 

Согласно данным департамента, ежегодно в  нашей области  регистрируется  около 400-500 случаев острых  кишечных инфекций (дизентерия, ротавирусная инфекция, эшерихиозы, сальмонеллез),  из них до 60-70% заболевших составляют дети до 14 лет.

Руководитель отдела эпиднадзора за  инфекционными и паразитарными заболеваниями  Департамента охраны общественного здоровья Валентина Кенжегалиева поясняет, что наиболее опасными продуктами питания, с которыми чаще связывают вспышки пищевых отравлений, являются многокомпонентные салаты (в первую очередь, заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, мясо курицы, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и др.

Согласно статистике, пищевые отравления  чаще связаны с употреблением недоброкачественной пищевой продукции, изготовленной в ресторанах, кафе, столовых, а также в школах, детских садах, кондитерских цехах.

Валентина Кенжегалиева подчёркивает, что сейчас, с наступлением летнего периода, резко возрастает риск получить пищевое отравление.

— Летом, как правило, проходит большое количество  свадеб и других мероприятий, — говорит она. — В связи с этим хозяевам торжеств и  владельцам объектов общественного питания необходимо закупать только сертифицированные продукты питания, соблюдать технологию приготовления и хранения как сырой, так и готовой продукции, избегать в меню праздничных дастарханов блюд с использованием майонеза и сметаны, белковых и масляных тортов и пирожных и других скоропортящихся продуктов.

Врач-санэпидемиолог советует уральцам при появлении признаков отравления – тошнота, рвота, боли в животе — обращаться к врачу и  не заниматься самолечением.

 Что нужно делать, чтобы избежать пищевого  отравления?

— Соблюдать правила личной гигиены. Тщательно мыть руки после посещения общественных мест, туалета.

—   Употреблять продукты только свежие, не хранить их в открытом виде, защищать от насекомых и грызунов.

—  Сырые яйца перед использованием промывать под проточной водой с моющими средствами.

—  Не оставлять готовые продукты при комнатной температуре более 2 часов.

—  Хранить в холодильнике все приготовленные и быстро портящиеся продукты питания.

—   Держать приготовленную пищу горячей (при температуре выше 60 °С) перед подачей на стол.

—  Не хранить продукты питания слишком долго, даже в холодильнике.

Людмила КАЛАШНИКОВА              

 

 

Один комментарий
  1. Айка:
    24 Май 2017 в 18:25

    Я траванулась, приобретя готовую еду в Гурме на 1 этаже в Галактике!! Якобы у них все свежее и комиссия пробует и проверяет ежедневно! Все это фигня!!! Будьте острожны! А лучше готовьте дома! Не стоит покупаться на их готовую продукцию! Ходят у них там работники без спецодежды! Неизвестно на каком масле готовят! Кто?! И как?!

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