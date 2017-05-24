В ЗКО за январь-апрель 16 человек отравились пищевыми продуктами

В областном Департаменте охраны общественного здоровья отмечают, что зачастую западноказахстанцы получают пищевое отравление, перекусив/пообедав в кафе или ресторане, а также в школах и детсадах(!).

Согласно данным департамента, ежегодно в нашей области регистрируется около 400-500 случаев острых кишечных инфекций (дизентерия, ротавирусная инфекция, эшерихиозы, сальмонеллез), из них до 60-70% заболевших составляют дети до 14 лет.

Руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Департамента охраны общественного здоровья Валентина Кенжегалиева поясняет, что наиболее опасными продуктами питания, с которыми чаще связывают вспышки пищевых отравлений, являются многокомпонентные салаты (в первую очередь, заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, мясо курицы, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и др.

Согласно статистике, пищевые отравления чаще связаны с употреблением недоброкачественной пищевой продукции, изготовленной в ресторанах, кафе, столовых, а также в школах, детских садах, кондитерских цехах.

Валентина Кенжегалиева подчёркивает, что сейчас, с наступлением летнего периода, резко возрастает риск получить пищевое отравление.

— Летом, как правило, проходит большое количество свадеб и других мероприятий, — говорит она. — В связи с этим хозяевам торжеств и владельцам объектов общественного питания необходимо закупать только сертифицированные продукты питания, соблюдать технологию приготовления и хранения как сырой, так и готовой продукции, избегать в меню праздничных дастарханов блюд с использованием майонеза и сметаны, белковых и масляных тортов и пирожных и других скоропортящихся продуктов.

Врач-санэпидемиолог советует уральцам при появлении признаков отравления – тошнота, рвота, боли в животе — обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Что нужно делать, чтобы избежать пищевого отравления?

— Соблюдать правила личной гигиены. Тщательно мыть руки после посещения общественных мест, туалета.

— Употреблять продукты только свежие, не хранить их в открытом виде, защищать от насекомых и грызунов.

— Сырые яйца перед использованием промывать под проточной водой с моющими средствами.

— Не оставлять готовые продукты при комнатной температуре более 2 часов.

— Хранить в холодильнике все приготовленные и быстро портящиеся продукты питания.

— Держать приготовленную пищу горячей (при температуре выше 60 °С) перед подачей на стол.

— Не хранить продукты питания слишком долго, даже в холодильнике.

Людмила КАЛАШНИКОВА