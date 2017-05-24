Погода +15oC
$311.2
347.77
5.52
Опубликовано: Ср, Май 24th, 2017
36 Мир

Законопроект о запрете анонимности в мессенджерах внесен в Госдуму РФ

В Государственную думу внесен законопроект, который запрещает операторам мессенджеров работать с пользователями, не идентифицированными в установленном порядке. Документ подготовили заместители председателя комитета по информационной политике Марина Мукабенова («Единая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ), а также справорос Олег Николаев.

Установление личности пользователя предлагается проводить по номеру сотового телефона по соглашению с операторами связи.

Мессенджеры также хотят обязать рассылать обязательные сообщения госорганов и ограничивать информационные рассылки по просьбе пользователей.

Отказ от выполнения указанных требований может привести к блокировке мессенджера. Депутаты также внесли отдельный законопроект о штрафах за неисполнение мессенджерами новых ограничений, которые составляют до миллиона рублей.

Законопроект распространяется только на мессенджеры, которые зарегистрированы в Роскомнадзоре как организаторы распространения информации.
За отказ добровольно зарегистрироваться в этом качестве в России уже заблокировали мессенджеры Zello, Line и Blackberry. Роскомнадзор также кратковременно заблокировал главный китайский мессенджер WeChat, но затем тот зарегистрировалсяв установленном порядке.
МЕДУЗА

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-05-24
Утром15 ℃
Днем15 ℃
Вечером15 ℃
Ночью8.22 ℃
Влажность48 %
ДавлениеhPa 1025.83
Скорость ветра2.51 м/с
2017-05-25
Утром13.08 ℃
Днем20.76 ℃
Вечером20.25 ℃
Ночью10.28 ℃
Влажность56 %
ДавлениеhPa 1027.27
Скорость ветра3.47 м/с