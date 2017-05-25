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Опубликовано: Чт, Май 25th, 2017
1 548 ЗКО / Картина дня

«Нас обокрали на 5 миллионов!» — жильцы модернизированного дома в Уральске

Жильцы дома по улицы Щурихина вот уже 4 года страдают от действий недобросовестного подрядчика. ТОО «Луна-Ра-Строй» взялось делать капитальный  ремонт крыши вышеуказанного дома. Ремонт компания выполнила из рук вон плохо, а экспертиза признала: в ходе строительства исчезли 5 миллионов тенге.

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С кровлей жильцам 6-этажного  дома № 40 по улице Щурихина не повезло с самого начала. Ещё с момента застройки крыша была негодной. Односкатная и вечно протекающая, она создавала множество неудобств владельцам квартир.

— Несмотря на то, что дом не старый и не аварийный, всего 1995 года постройки, его взялись ремонтировать по программе «Модернизация ЖКХ», — рассказывает член инициативной группы жильцов дома Нуржан Исенов. – За ремонт взялась компания ТОО «Луна-Ра-Строй», выставив в конце ремонта счёт на 15 миллионов тенге.

По словам Нуржана Исенова, крышу отремонтировали отвратительно. В частности, по ходу ремонта использовались старые материалы (40%), между листами профнастила огромные щели, в которые попадают осадки и вызывают сырость и плесень.  А вентиляционные трубы на чердаке крыши и вовсе не соответствуют проекту.

— Эксперты доказали, что на самом деле на ремонт было затрачено не 15 миллионов, а 10 миллионов тенге, — говорит Исенов. – Но суд мы все равно проиграли. Антикоррупционная служба закрыла уголовное дело.

Кроме всего прочего, жильцы дома жалуются на то, что судьи административного суда проводят судебные процессы заочно.

— Поскольку жильцы не хотят платить за такую модернизацию, у нас взыскивают оплату в судебном порядке, — говорит Нуржан Исенов. – На суд нас не приглашают, повестки не шлют, просто суд проходит без нас, естественно, защититься мы не можем.  А ещё судьи воздействуют через общественность. Например,  у нас живёт учительница, она не платит за модернизацию, а судья идёт к ней на работу, начинает позорить перед директором, естественно, у нее начинают с заработной платы высчитывать деньги.

А пока жильцы дома № 40 по улице Щурихина борются с недобросовестными подрядчиками и безответственностью властей, крыша их дома продолжает пребывать в аварийном состоянии.

— Будет сильный ветер, крышу просто снесёт, — говорит Нуржан Исенов. – И неизвестно, сколько человек под нею тогда окажется.

 

P/S: О всех злоключениях жильцов сорокового дома и о реализации программы «Модернизация ЖКХ» в целом читайте в номере газеты «УН» в следующую среду

5 комментариев
  1. Олег:
    25 Май 2017 в 15:17

    У «акиматовских» крыша едет,у вас течёт,веселуха одним словом….

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  2. 123:
    25 Май 2017 в 18:28

    И эту модернизацию жилья как обязаловку хотят навязать для всех.

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  3. Дотошный:
    25 Май 2017 в 18:29

    » Луна …..» » ай луна»…. — это не шашлычники решили новой сферой деятельности заняться?))))
    Тогда результат закономерен.

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  4. George:
    25 Май 2017 в 18:29

    Да ладно, всем сейчас нелегко. И не в этом дело по большому счету. Не нравится — чемодан-вокзал. Никого насильно не держат, чать не в Северной Корее живем.
    Поезжайте в европы или еще куда, где все хорошо и крыша не протекает, и не обкрадывают.
    Но если не хотите менять места проживания и способ зарабатывания на жизнь, голосуете за эту власть толпами и «радостным маршем» (до сих пор перед глазами очереди в избирательных участках) — по любасу это ваш выбор.
    Так чего теперь жаловаться?
    Вы же не в режиме военной оккупации находитесь, черт возьми.
    Если судьи вас «кидают» — да смените их.
    Если власть на вас работать не хочет — да выгоните их.
    Все остальное от лукавого.
    Допустимо, когда жалуется в УН один гражданин.
    Но когда жильцы целого дома — это уже ни в какие ворота.
    Нет желания даже сочувствовать. Так и хочеця сказать — значит заслуживаете.

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    • Лукпан Ахмедьяров:
      25 Май 2017 в 21:00

      Кстати, когда люди не ходят на выборы — это тоже выбор. Своим отсутствием выбирают ту власть, которую заслуживают

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