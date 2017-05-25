«Нас обокрали на 5 миллионов!» — жильцы модернизированного дома в Уральске

Жильцы дома по улицы Щурихина вот уже 4 года страдают от действий недобросовестного подрядчика. ТОО «Луна-Ра-Строй» взялось делать капитальный ремонт крыши вышеуказанного дома. Ремонт компания выполнила из рук вон плохо, а экспертиза признала: в ходе строительства исчезли 5 миллионов тенге.

С кровлей жильцам 6-этажного дома № 40 по улице Щурихина не повезло с самого начала. Ещё с момента застройки крыша была негодной. Односкатная и вечно протекающая, она создавала множество неудобств владельцам квартир.

— Несмотря на то, что дом не старый и не аварийный, всего 1995 года постройки, его взялись ремонтировать по программе «Модернизация ЖКХ», — рассказывает член инициативной группы жильцов дома Нуржан Исенов. – За ремонт взялась компания ТОО «Луна-Ра-Строй», выставив в конце ремонта счёт на 15 миллионов тенге.

По словам Нуржана Исенова, крышу отремонтировали отвратительно. В частности, по ходу ремонта использовались старые материалы (40%), между листами профнастила огромные щели, в которые попадают осадки и вызывают сырость и плесень. А вентиляционные трубы на чердаке крыши и вовсе не соответствуют проекту.

— Эксперты доказали, что на самом деле на ремонт было затрачено не 15 миллионов, а 10 миллионов тенге, — говорит Исенов. – Но суд мы все равно проиграли. Антикоррупционная служба закрыла уголовное дело.

Кроме всего прочего, жильцы дома жалуются на то, что судьи административного суда проводят судебные процессы заочно.

— Поскольку жильцы не хотят платить за такую модернизацию, у нас взыскивают оплату в судебном порядке, — говорит Нуржан Исенов. – На суд нас не приглашают, повестки не шлют, просто суд проходит без нас, естественно, защититься мы не можем. А ещё судьи воздействуют через общественность. Например, у нас живёт учительница, она не платит за модернизацию, а судья идёт к ней на работу, начинает позорить перед директором, естественно, у нее начинают с заработной платы высчитывать деньги.

А пока жильцы дома № 40 по улице Щурихина борются с недобросовестными подрядчиками и безответственностью властей, крыша их дома продолжает пребывать в аварийном состоянии.

— Будет сильный ветер, крышу просто снесёт, — говорит Нуржан Исенов. – И неизвестно, сколько человек под нею тогда окажется.