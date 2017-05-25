В Уральске прошел турнир среди юных пожарных дружин города (фото)

На ставших уже традиционными соревнованиях уральские школьники продемонстрировали умение действовать в чрезвычайных ситуациях.

Как отметили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО, главная задача данных соревнований – разъяснить школьникам, как уберечься во время чрезвычайных ситуаций и пожаров, научить их действовать в данной обстановке, оказать помощь нуждающимся.

— Соревнования воспитывают в молодежи уважение к профессии пожарного, культуру пожаробезопасного поведения, также ориентируют в профессиональном выборе, — отметил начальник Управления по ЧС Уральска майор гражданской защиты Марлен Сарсенгалиев.

В турнире участвовало 10 команд уральских школ. Наряду с парнями в пожарном состязании участвовали и девушки, которые прошли все этапы пожарного многоборья.

На первом этапе юные спортсмены поднимались по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни. Участники продемонстрировали свои скоростные качества, выносливость, ловкость и характер.

В ходе прохождения 100-метровой полосы с препятствиями участники преодолели забор, соединяли пожарные рукава, подавали воду из насоса, устанавливали пожарный рукав на специальную площадку.

По итогам спортивных баталий 1 общекомандное место завоевала СОШ №46, 2 место –школа-гимназия Вальдорфской ориентации, 3 место – школа-гимназия «Ак ниет».

По подъему по штурмовой лестнице среди юношей 1 место занял учащийся СОШ №26 Роман Андрющенко, 2 место – Артем Котляров, ученик СОШ № 26, 3 место — Мейрасыл Бактигалиев, ученик СОШ №47. Среди девушек 1 место заняла Дарья Макарова, 2 место – Дана Асанова, СОШ №1, 3 место – Екатерина Бурекешова, ученица школы Вальдорфской ориентации.

По преодолению 100-метровой полосы с препятствиями среди юношей 1 место завоевал Мейрасыл Бактигалиев, 2 место – Артем Котляров, 3 место — Махсот Ахмет. Среди девушек 1 место — Дарья Макарова, 2 место — Екатерина Бурекешова, 3 место — Дана Утежанова.

Екатерина ЛИТВЯКОВА