Руководство ТОО «Батыс Су Арнасы» отказывается платить компенсацию семьям рабочих, погибших в канализации

Почти год тянется уголовное дело по факту смерти рабочих ТОО «Батыс Су Арнасы». Несмотря на 100% степень вины работодателя, ответственные за этот случай до сих пор не наказаны и продолжают работать на прежних местах. Родственники погибших не могут получить страховые выплаты.

В редакцию «УН» обратилась Дамира Сауенова, дочь Серика Сауенова, погибшего в июне прошлого года при очистке канализационного коллектора по улице Конкина. Девушка утверждает, что ответственные за этот несчастный случай должностные лица до сих пор не наказаны и продолжают работать.

— Уголовное дело по факту смерти моего папы длится уже 11 месяцев, — говорит Дамира Сауенова. – Трудовая инспекция признала, что в его смерти, смерти ещё одного рабочего и отравлении пятерых рабочих вина работодателя доказана на 100%. Что ещё нужно для скорейшего завершения следствия? Все доказательства у следователей «в кармане», но они почему-то бездействуют.

Со слов девушки, уголовное дело продлевалось уже трижды, и за всё это время ни ее, ни каких-либо других родственников пострадавших даже не вызывали в следственный отдел.

«УН» обратились с письмом в прокуратуру области, чтобы выяснить, почему так долго тянется следствие по делу. Через 10 дней прокуратура области прислала следующий ответ:

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 156, части 4 УК РК. Расследование ведется в рамках уголовно-процессуального законодательства с проведением необходимых следственных мероприятий».

Кроме всего прочего, семья Серика Сауенова не может получить денежную компенсацию.

— В юридическом отделе ТОО «Батыс Су Арнасы» нам пояснили, что компенсация не положена, — говорит Дамира Сауенова. – Страховая фирма, в которой застрахованы работники «Водоканала», тоже не собирается платить компенсацию.

Напомним, 22 июня прошлого года при очистке канализационного коллектора на улице Конкина погибли 49-летний старший мастер Серик Сауменов и 41-летний слесарь-ремонтник Нариман Есмуханов. Еще пятеро рабочих этой же бригады были госпитализированы с симптомами отравления сероводородом.

Расследование установило, что причиной группового несчастного случая явилось грубое нарушение работодателем требований безопасности и охраны труда, правил и инструкций по безопасности работы с канализационными сетями, а также необеспечение погибших мастера Сауменова и слесаря Есмуханова исправным оборудованием КНС-18А и газоанализаторами.

Ответственными за произошедший несчастный случай установлены работники: Т. Муслимов — начальник службы эксплуатации канализационных сетей, М.Куспанов — начальник службы безопасности и охраны труда, А. Лутченко — машинист КНС-18А.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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