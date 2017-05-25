Вода в Урале прибывать больше не будет
Уровень воды в реке Урал не поднимается вот уже два дня. Как отмечают в Департаменте по ЧС ЗКО, пик паводка миновал.
По официальным данным областного Департамента по ЧС, уровень воды в реке Урал (отметка в г. Уральск) составляет 588 сантиметров. Этот уровень сохраняется вот уже вторые сутки.
Как сообщил начальник отдела предупреждения ЧС областного департамента ЧС Марс Отаров, вода в реке Урал подниматься больше не будет.
— Пик паводка прошел, — сказал Марс Отаров. — Тот подъем, который наблюдался по Уралу в течение прошедшей недели – это вода с Ириклинского водохранилища, спущенная ранее. Она разошлась по Уралу.
Норма уровня воды в Урале – 591 сантиметр. В прошлом году вода поднялась до отметки 541 сантиметр.
— Благодаря подъему воды до нормального уровня, в области заполнились все водохранилища, русло реки Урал и его притоки, — отметил Марс Отаров.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
Благодаря подъему воды до нормального уровня, в области заполнились все водохранилища, русло реки Урал и его притоки
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и набережная.