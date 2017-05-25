Жестокое истязание ребенка: В Шымкенте мужчина избил 4-летнего мальчика лопатой

В Шымкенте малолетнего мальчика избили лопатой, посадив в автомобильные резиновые шины, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Как рассказали в полиции, данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДВД Южно-Казахстанской области по статье 110 УК РК «Истязание». Сотрудниками Енбекшинского ОП УВД Шымкента начато досудебное расследование. Полицейские проводят мероприятия по установлению личности мужчины и привлечению его к ответственности. Отметим, ужасающее видео появилось в Интернете. На кадрах видно, как неизвестный мужчина истязает маленького мальчика и бьет его лопатой по голове. Мальчику около 4-5 лет.

Между тем, как отмечает TVK, за всем наблюдают молчаливые свидетели. По словам анонимного отправителя видео, изувер измывается над мальчиком ежедневно, нанося тяжелые удары по голове кирпичом, отчего у малыша регулярные синяки и кровоподтеки. Чтобы их убрать, он часами заставляет его стоять под струей ледяной воды, пишет издание.

Tengrinews.kz