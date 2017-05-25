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Опубликовано: Чт, Май 25th, 2017
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Жестокое истязание ребенка: В Шымкенте мужчина избил 4-летнего мальчика лопатой

Кадр из видео

В Шымкенте малолетнего мальчика избили лопатой, посадив в автомобильные резиновые шины, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.  Как рассказали в полиции, данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДВД Южно-Казахстанской области по статье 110 УК РК «Истязание». Сотрудниками Енбекшинского ОП УВД Шымкента начато досудебное расследование. Полицейские проводят мероприятия по установлению личности мужчины и привлечению его к ответственности. Отметим, ужасающее видео появилось в Интернете. На кадрах видно, как неизвестный мужчина истязает маленького мальчика и бьет его лопатой по голове. Мальчику около 4-5 лет.
Между тем, как отмечает TVK, за всем наблюдают молчаливые свидетели. По словам анонимного отправителя видео, изувер измывается над мальчиком ежедневно, нанося тяжелые удары по голове кирпичом, отчего у малыша регулярные синяки и кровоподтеки. Чтобы их убрать, он часами заставляет его стоять под струей ледяной воды, пишет издание.
Tengrinews.kz

Один комментарий
  1. Talgat:
    25 Май 2017 в 20:28

    я не знаю какие комментарий вы тут подберете, у меня одна нецензурная лексика….

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