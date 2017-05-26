Б.Мусин предложил обязать детсады устанавливать камеры для просмотра видео родителями

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК Багдат Мусин, комментируя избиение ребенка в карагандинском детском саду, которое сняли на видео и распространили по соцсетям, заявил, что для полной подконтрольности детсадов необходимо в срочном порядке законодательно обязать все детсады иметь видеокамеры с онлайн-доступом на просмотр по логинам и паролям, выдаваемым только родителям. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz

«Один человек пришёл ко мне лет 5 назад со стартапом. Суть заключалась в следующем. Он хотел сам, на свои деньги, устанавливать камеры видеонаблюдения в детсадах, для того чтобы потом за абон. плату родителям предоставлять доступ для мониторинга за происходящим в детсадах… естественно, по желанию родителей.

К великому моему сожалению, я узнал, что даже частные детсады не хотят, чтобы был такой сервис… Надеюсь, МОН РК и акиматы решат эту проблему, так как при решении ряда нормативных вопросов многие предприниматели готовы закрыть эту проблему для родителей», — написал в ФБ Б.Мусин.

Напомним, что на длящемся полторы минуты ролике из детсада Караганды видно, как воспитатель подзывает к себе по очередности детей, сидящих на стульях, выставленных в два ряда. Подходящие к педагогу дети показывают свои руки. По всей видимости, воспитатель проверяет их на чистоту. Все идет нормально до 24-й секунды видео. На этом моменте к воспитателю подходит мальчик в красной футболке.

Ребенок не сразу показывает руки, возможно, опасаясь применения силы. Потом все же протягивает их. Воспитатель сначала внимательно смотрит на руки ребенка, затем одним сильным движением притягивает малыша к себе, хватает его за уши и начинает трясти. Далее жесткая рука женщины сжимает шею ребенка.

После встряски педагог прижимает воспитанника к себе, после чего отпускает. До конца видео, пока воспитатель проверяет руки других детей, мальчик сидит на одной скамейке рядом с ней.

Скандальный видеоролик незамедлительно вызвал негативную реакцию пользователей. Некоторые назвали происходящую на видео сцену казнью, при которой мучитель чувствует свою полную безнаказанность.