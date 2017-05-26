Гүлзада Сержан: «Не надо нас лечить!» 

«Уральская неделя» продолжает знакомить своих читателей с правозащитниками Казахстана. Сегодня наша героиня — Гүлзада Сержан, феминистка, открытая лесбиянка, активистка ЛГБТИК-сообщества и соосновательница феминистской инициативы «Феминита«. Гульзада рассказала, с какими проблемами приходится сталкиваться членам ЛГБТИК-сообщества.

Гүлзада Сержан своим внешним видом мало подпадает под описание правозащитника (правозащитницы). В этой маленькой, хрупкой воспитанной женщине со спокойным голосом — целая буря эмоций. Гүлзада смело критикует Казахстанское законодательство в части отношения к женщинам и открыто говорит о своей гомосексуальности.

— Гүлзада, расскажите, как появилась идея создания «Феминиты»? Кто являлся вашим вдохновителем?

Мы — представительницы так называемого низового гражданского активизма. Мы не имеем поддержки государства. Всю работу выполняем, что называется, от души — используя собственные финансовые, трудовые и временные ресурсы. «Феминиту» основали я и моя коллежанка Жанар Секербаева. Идея инициативы появилась после осознания несовершенства нашего законодательства в отношении женщин.

— Разве закон каким-то образом делится на «мужской» и «женский»?

— Как таковое, законодательство не делится на гендеры. Другой вопрос, что дискриминация женщин чётко не описана в законодательстве. Я не считаю, что это было сделано именно с целью ущемить права женщин, скорее, это результат недоработки в законах. Плюс ко всему, общество само зачастую молчаливо поддерживает эти недоработки. Тем не менее, есть международные документы, в которых четко прописано определение дискриминации женщин. Например, проблемой женщин становится так называемый харассмент, то есть сексуальное домогательство, к примеру, на рабочем месте. Получается, что даже если женщина докажет, что к ней приставал шеф, то по действующему законодательству она не сможет привлечь его к ответственности. Это серьёзные недоработки. Ещё одной проблемой становится такая лазейка в уголовном кодексе, как возможность примирения в случае изнасилования. Изнасилованные женщины вынуждены довольствоваться тем, что насильник даёт им деньги за совершенное преступление и примиряется.

— «Феминита» — это феминизм в его общем проявлении, или же у вас есть какая-то узкая направленность?

— Поскольку и я, и Жанар Секербаева являемся представительницами ЛГБТИК-сообщества, то мы не только говорим о всех формах дискриминации женщин, но и сосредоточены на проблемах ЛБК (лесбиянок, бисексуалок и квир) женщин. Наши волонтёрки, в основном, это представительницы ЛБК. Есть мнение, что наши проекты поддерживаются только Европой или Америкой, но это на самом деле не совсем так. Поскольку в наших рядах много образованных женщин, мы прикладываем очень много собственного усилия, выигрываем гранты. Кроме всего прочего, нам помогают дружественные организации.

— Каково вам приходится жить в Казахстане, будучи представительницей ЛГБТИК- сообщества и каково приходится всем остальным его членам?

— Проблем у ЛГБТИК-людей множество. Если брать общие проблемы, то это непонимание и отказ родственников от общения с нами, это дискриминация в плане обучения и карьеры, это невозможность жить открытой жизнью. Лесбиянки (бисексуалки, квир) вынуждены уезжать в большие города, где их никто не знает. Стараются и прячут, чтобы до родственников не добрались слухи о том, что они живут с женщинами. Некоторые выходят замуж для отвода глаз и придумывают для родственников “правильную” историю, где она – примерная жена и мать. Эти проблемы формирует само общество, и СМИ в этом тоже участвует. Если брать какие-то конкретные случаи, то в нескольких городах Казахстана лесбиянок пытались «излечить от недуга» родственники. Заманивали их в аул, лечили с помощью «баксы-балгеров» (народные целители – прим. ред.), запирали в одиночестве и применяли к ним физические и моральные пытки. Чиновники и правоохранительные органы не просвещены в вопросах гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Есть случаи, когда полицейские вымогали деньги, шантажируя лесбиянок тем, что расскажут родителям или родственникам. Если полицейским становится известной сексуальная ориентация жертвы преступления, то они им задавали вопросы: “Ты по виду “нормальная”, почему ты лесбиянка?”, “Кто из вас мужчина, кто женщина?” и т.д. Такой случай рассказывали лесбиянки, которых избили около клуба. Когда они пришли в полицейский участок, чтобы заявить о преступлении, полицейские «пытались выяснить», кто из этой пары выполняет мужскую роль, кто женскую. И это все происходит потому, что эта тема не обсуждается и не освещается. Многие представители правоохранительных органов и медицинских служащих не знают и не понимают некорректность такого отношения к гражданам, которые не вписываются в бинарную модель. По сути, для оказания правоохранительной помощи и поддержки гражданам гендерные выражения в виде «мужчины или женщины» не должны быть помехой. Это и есть правильное понимание гендерного равенства. Государство поддерживает политику гендерного равенства, но определение, что означает «гендерное равенство» не доводится до общества, не объясняется четко. Права любого человека должны быть соблюдены вне зависимости от их принадлежности к какому-либо гендеру. Для представителя правоохранительных органов в части соблюдении прав человека не должно иметь значение: заявление о нарушении своих прав пишет мужчина или женщина. В таком случае ни к чему полицейскому задавать избитым около гей-клуба лесбиянкам вопрос: «Кто из вас мужчина, кто женщина?» Если представителю очень важно узнать пол человека, то может обратиться к документам государственного образца, как паспорт, или попросить назвать пол по паспорту.

Около гей-клубов гомофобы избивают посетителей. Например, одну лесбиянку маскулинного вида избивали, но, когда узнали, что это женщина, остановились и отошли. Но через некоторое время одумались, поняв, что она тоже представительница ЛГБТ, и вернулись избивать дальше.

— Каким образом Вы, как правозащитник, собираетесь устранять эти проблемы?

— В течение года мы провели социологическое исследование оценки потребностей ЛБК-женщин (лесбиянки, бисексуалки, квир) в Казахстане. В исследовании приняло участие 228 респонденток из 16 городов Казахстана. Это уникальное для Казахстана и всего региона исследование, которое впервые фокусируется полностью на специфических потребностях ЛБК-женщин, изученных по всем регионам страны. Полученная информация станет не только подспорьем для активисток, феминисток, но и ляжет в основу альтернативного отчета в рамках соблюдения положений Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в Казахстане в 2018 году. Мы работаем в правозащитном поле, доносим до властей, что есть международные документы, и Казахстан является их подписантом. Все эти пакты, декларации и конвенции нужно соблюдать.

Гүлзада Сержан сама не раз становилась заложницей устойчивой общественной позиции в отношении лесбиянок и объектом дискриминации женщин.

— До девяностых годов я и слова-то не знала такого «лесбиянка», — говорит она. – Влюблялась в девочек и не видела себя в гетеросексуальных рамках. И, чтобы не встраиваться в эти рамки, вообще думала, что к тридцати годам закончу жизнь самоубийством. В период полового созревания меня не привлекала та гетеронормативная модель жизни взрослых, которую я видела вокруг. Мои родители скончались, когда я оканчивала университет и только-только начинала трудовую деятельность. В то время я еще не была знакома ни с одной лесбиянкой, не говоря об ЛГБТИК-сообществе. Только в начале девяностых впервые услышала и прочитала слово “лесбиянка”. В конце девяностых узнала, что в Москве можно было найти множество лесбиянок, поэтому я поехала учиться в магистратуру туда. Можно сказать, поэтому большинство проблем, которые сейчас переживают молодые женщины в сообществе, меня обошли стороной. Но это не означает, что я была довольна своим одиночеством, оторванностью от социальной жизни. Она появилась у меня с появлением ЛГБТИК-сообщества в Казахстане. Если бы и были родители живы сейчас, в чем они смогли бы меня упрекнуть? Я всю жизнь работаю, закончила несколько ВУЗов, училась в Штатах, знаю языки, имею множество друзей и знакомых.

Словарь к статье

ЛГБТИК-сообщество или ЛГБТИКС-комьюнити — сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсекс и квир, объединяемое общими интересами, проблемами и целями. Оно состоит из различных групп общения, общин, субкультурных течений и организаций.

Квир ( англ. queer — «странный») — термин используется для обозначения любой, не соответствующей традиционной, модели поведения и идентичности.

Гомосексуальность — предпочтение представителей своего пола (или гендера) в качестве объекта любовных отношений, эротического влечения и/или сексуального партнёра.

В настоящее время в либерально-демократических странах к гомосексуалам относятся гораздо более терпимо. Но даже и в этих странах сохраняются элементы дискриминации. Например, открытых гомосексуалов не допускают в некоторые организации, такие как армия и учреждения для мальчиков (например, лагеря бой-скаутов ). В армии от гомосексуалов часто требуют, чтобы они не афишировали свою сексуальную ориентацию, ( например, в армии США ). В Российской Федерации официально гомосексуальность не является ограничением к воинской службе.

Маскулинность (от мужеподобность), а просто стойкость её характера. (от лат. masculinus, мужской) — комплекс телесных, психических и поведенческих особенностей (вторичных половых признаков), рассматриваемых как мужские (то есть внешне отличающих мужчину от женщины или самца от самки у животных). Маскулинность в русском языке отличается от мужественности . Словосочетание «мужественная женщина», например, характеризует не маскулинность женщины (), а просто стойкость её характера.

бисексуальная ориентация, то есть одна из возможных Бисексуальность — это, то есть одна из возможных сексуальных ориентаций , определяемая как романтическое (чувственное), эротическое и/или половое влечение к лицам двух полов и всех гендеров, не обязательно в равной степени и не обязательно одновременно. Чаще всего подразумевается влечение к мужскому и женскому по

Подборка гомофобных высказываний чиновников и скандалов, связанных с дискриминацией ЛГБТИК-людей в Казахстане: