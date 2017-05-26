«Моя Наташа пришла!»

Каждый день Наталья выкраивает из своей жизни час времени, чтобы прибежать к одинокой женщине – покормить её обедом, прибрать в комнате, выгулять старушкиных домашних питомцев. Близкие давно считают её «не от мира сего» за то, что она неравнодушна к тем, кто нуждается в помощи.

Старенькая двухэтажка по улице Карева ещё досоветской застройки с огромными вытянутыми окнами и крутой деревянной лестницей. Здесь на втором этаже живёт Валентина Матвеевна Дубовская – одинокая бабушка, о которой буквально недавно говорил весь Уральск.

Этой зимой пожилая женщина едва не замёрзла в квартире: приболев, она перестала топить свою дровяную печь, лежала в окружении своих кошек и собаки и тихонько умирала.

Спасли бабушку от неминуемой смерти Наташа (свою фамилию женщина называть не хочет) и многочисленные волонтёры общества по защите животных под руководством Юлии Асиновской.

«Здесь родилась, выросла и состарилась»

Сейчас Валентина Матвеевна вернулась в свой дом. Но теперь она не одинока. Женщина точно знает: каждый день, ближе к четырём часам, к ней прибежит её Наташа, чтобы покормить, убрать в квартире, узнать о её самочувствии.

Вместе со своей собачкой Валентина Матвеевна встречает нас около двери квартиры.

— Мне Рэка подсказала, что ко мне идут гости, — объясняет она своё неожиданное появление перед дверью ровно в тот момент, когда мы только хотим постучаться. – Проходите, посмотрите, мне волонтёры такой порядок навели, умницы девочки, я им всем так благодарна…

В ожидании Наташи Валентина Матвеевна показывает нам свои старые альбомы с фотографиями.

— Я же в этом доме родилась в 1934 году, тут и выросла, и состарилась, — рассказывает она. — Отсюда всех своих родных похоронила – маму, папу, бабушку, мужа. Самым горьким воспоминанием детства для неё стала смерть мамы.

— Папа в годы войны на фронт ушёл, мама работала в облвоенкомате, — тихо произносит пожилая женщина. – На работе засиживалась до ночи. А ещё они работали на сплавах – по Уралу переплавляли на Каспий лес. Там мама простудилась, но лечиться времени у неё не было. Летом 1942 года я была в пионерлагере. И мама пришла ко мне, принесла в гостинец кулёчек вишни. Она кашляла сильно, и мне её было так жалко. Когда мама ушла, я смотрела ей вслед, сжав кулёк в руках, и вишнёвый сок тёк у меня по рукам. А через два дня за мной приехали, сказали, что мама умерла и её будут хоронить.

Валентина Матвеевна на секунду замолкает.

— Так я осталась с бабушкой жить. Она у меня очень добрая была. Детей любила. Всех соседских ребятишек пирожками угощала, — продолжает она свой рассказ. — Наверное, поэтому я поступила учиться на воспитателя детского сада, нравилось мне тоже с детьми возиться. Почти 40 лет отработала воспитателем. Правда, своих детей бог мне не дал…

«Наша мама пришла…»

В этот момент собачка вновь стремительно бежит к двери.

— Это моя Наташа пришла, — с удовольствием произносит хозяйка квартиры и уже в коридоре, открыв дверь, с озорством говорит вошедшей женщине: «Наша мама пришла, молочка принесла».

Наташа входит в комнату. К ней тут же сбегаются кошки и собака.

— Это вам, кошечки, – деловито раскладывает женщина еду по чашкам. – А это тебе, Рэка, косточки куриные. А вам, Валентина Матвеевна, я борщ принесла, молочко и печенье. Бежала к вам на всех парусах.

— Говорю ей: не приходи каждый день, устаёшь ведь. А она всё равно ходит, – с довольной улыбкой рассказывает бабушка. – И пол у меня моет каждый день, чтоб шерсти на полу не было. И гулять с собакой ходит.

Вместе с Наташей и домашними питомцами Валентины Матвеевны мы выходим во двор.

— Мне страшно, как подумаю, что Валентине Матвеевне придётся зимовать здесь, — делится она тем, что теперь постоянно «сидит» в её голове. – Ей же в больнице ампутировали пальцы на левой ноге – она их отморозила, потому что не топила печку. Ей бы газ провести, чтобы дрова не запасать, и ещё – воду в квартиру, чтобы в колонку не бегать. Только это огромных денег стоит. За одну только воду специалисты просят больше 600 тысяч тенге. Про газ мы ещё и не спрашивали.

Наташа откровенно признаётся, что её желание помочь одинокой бабушке не все окружающие воспринимают по-доброму.

— Близкие меня не понимают, — объясняет она. – Говорят: «Зачем тебе нужно помогать чужому человеку?». Но я не могу её бросить, если знаю, что она никому не нужна. После того, как ей ампутировали пальцы на ногах, я Матвеевну к себе домой забрала — не будет же она в февральские морозы у холодной печки сидеть? Сын у меня в Самаре живёт. Поначалу ругал меня за это, а потом сказал: «Делай, мама, как считаешь правильным». Больше месяца она у меня жила. А потом начала к себе проситься.

Её соседи говорят: «Пусть живёт, как раньше жила – в грязи и холоде». А я не хочу этого допустить. Ведь она живой человек и умирать не собирается…

«Кошки и Матвеевна вернули мне боевой дух»

Наташа рассказывает, что раньше она жила, как и большинство из нас: дом-семья-работа. Всё изменилось, когда 27 лет назад её мама заболела болезнью Паркинсона. Ей пришлось бросить постоянную работу, чтобы ухаживать за больной женщиной.

— Потихоньку с нами перестали общаться все родственники, – вспоминает она. – Я металась между случайными заработками, поликлиниками и мамой. Мы пробовали разные лекарства, уколы. Но всё было бесполезно. Мама с каждым днём стала всё больше превращаться в растение. Ей больно, она мне скажет какие-то неприятные слова, я плачу. Но поделиться не с кем. Окружающим нет до моей боли никакого дела…

А потом женщина стала обращать внимание на бездомных кошек.

— Иду однажды и думаю, какие они несчастные, сидят, никому не нужные, и никто им не поможет, — откровенничает Наташа. — Подобрала одну, другую. Сейчас их у меня уже пять.

Наташа объясняет, что и с Валентиной Матвеевной Дубовской она подружилась благодаря… кошкам. Она мыла пол в инкассаторской фирме и подкармливала бездомных кошек близ офиса. Этих же кошек иногда баловала ливеркой из соседнего магазина и Валентина Матвеевна.

— Потихоньку познакомились, стали общаться, — улыбается Наташа. – Восемь лет уже дружим, созваниваемся. У Матвеевны характер хороший. Она всех людей любит. У неё все вокруг замечательные. Она немножко мой дух подняла, подруга моя восьмидесятилетняя. Раньше я у неё никогда дома не была, а 9 февраля этого года она мне вдруг позвонила и сказала, что вставать не может и еды у неё нет. Я собрала для неё покушать, кошкам её – тоже и рванула к ней домой. Она открыла мне дверь, еду взяла, но к себе не впустила.

Через пару дней Валентина Матвеевна совсем перестала отвечать на звонки Натальи, не открыла она дверь, и когда та приехала к ней домой.

— Я тогда позвонила Юле Асиновской из общества защиты животных, они корм её кошкам всегда привозили, помогали ей. Сказала, что Валентина Матвеевна на связь не выходит, — рассказывает моя героиня. — Они с волонтёрами и участковым дверь вскрыли, а наша бабушка уже лежит еле живая. Без отопления вымерзла вся.

Женщина вспоминает, что когда «Скорая» увозила Валентину Матвеевну Дубовскую в больницу, та протянула к ней руки и крикнула: «Наташенька, только не бросай меня!». И… она не бросила.

— Пока девочки наводили порядок в квартире Матвеевны, я каждый день к ней в больницу бегала, — говорит Наташа. – Врачи меня ругали: «Разве можно было маму до такого состояния доводить!». Думали, что я её дочь. Так у меня на попечении вторая бабушка появилась. Мне трудно, я каждый день ей и воду ношу за два квартала от дома, и уборку в квартире делаю. Но бросить Матвеевну не могу – как можно предать человека, если он тебе верит?!

— Когда я ухаживаю за кошками, как будто легче на душе становится, — делится Наталья. — От кошек такое тепло, доверие к человеку идёт. Они могут нагадить в коридоре, но никогда не нагадят в душу…

Людмила КАЛАШНИКОВА

Фото Рауля УПОРОВА