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Опубликовано: Пт, Май 26th, 2017
413 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Пляжный сезон: как вести себя на воде? (КАРТОЧКИ)

За 10 лет в ЗКО утонули 321 человек, 78 из них – дети. Анализ, проведенный спасателями, показал, что чаще всего в воде гибнут дети и люди в состоянии алкогольного опьянения. Как вести себя на воде в пляжный сезон – в нашем материале.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

2 комментария
  1. НеСовок:
    26 Май 2017 в 12:28

    А кому нужно задать вопрос о грязи вокруг водоемов в Уральске?
    Этоже просто кошмар, что творить

    Неужели власти города не могут установить таблички хотя бы, предупреждающие. Провести ряд показательных рейдов, наказать тех кто мусорит штрафами, снять на камеру выложить в инет, показать по ТВ.

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  2. NVP:
    26 Май 2017 в 13:29

    «… в воде гибнут дети и люди в состоянии алкогольного опьянения».
    Дети тоже по пьянке тонут?

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