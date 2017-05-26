Пляжный сезон: как вести себя на воде? (КАРТОЧКИ)

За 10 лет в ЗКО утонули 321 человек, 78 из них – дети. Анализ, проведенный спасателями, показал, что чаще всего в воде гибнут дети и люди в состоянии алкогольного опьянения. Как вести себя на воде в пляжный сезон – в нашем материале.

Екатерина ЛИТВЯКОВА