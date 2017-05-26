Пляжный сезон: как вести себя на воде? (КАРТОЧКИ)
За 10 лет в ЗКО утонули 321 человек, 78 из них – дети. Анализ, проведенный спасателями, показал, что чаще всего в воде гибнут дети и люди в состоянии алкогольного опьянения. Как вести себя на воде в пляжный сезон – в нашем материале.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
А кому нужно задать вопрос о грязи вокруг водоемов в Уральске?
Этоже просто кошмар, что творить
Неужели власти города не могут установить таблички хотя бы, предупреждающие. Провести ряд показательных рейдов, наказать тех кто мусорит штрафами, снять на камеру выложить в инет, показать по ТВ.
«… в воде гибнут дети и люди в состоянии алкогольного опьянения».
Дети тоже по пьянке тонут?