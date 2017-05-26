В Уральске 235 безработных подали заявки на микрокредиты, чтобы открыть свой бизнес
Однако в городском «Центре занятости» объясняют, что пока эти деньги люди безработные получить не могут – их ещё не перечислили из бюджета в банки второго уровня. По какой причине – ответить чиновники не могут.
В «Центре занятости населения по г. Уральску» нам сообщили, что всего на микрокредитование безработных, желающих открыть свой бизнес, в 2017 году запланировано выделить 394,7 млн. тенге. Из них из местного бюджета – 210 миллионов тенге, из республиканского – 84,7 млн. тенге (в 2016 году из обоих бюджетов на те же цели было выделено 158 млн. тенге, в 2015 году – 65,7 млн. тенге).
— На открытие своего дела безработные могут взять микрокредит в размере от 3 до 18 миллионов сроком на 5 лет под 6% годовых, — рассказал «УН» заместитель руководителя «Центра занятости» Болат Есбек. – Обязательное условие при получении данного микрокредита: получатель должен быть зарегистрирован в качестве безработного на нашей Бирже труда и иметь залоговое обеспечение (недвижимость), если его заявку одобрят в банке.
Болат Есбек рассказал, что сейчас в «Центре занятости» есть 235 заявок от безработных уральцев, желающих открыть свой бизнес. Часть из этих людей уже прошли двухдневное бесплатное обучение по программе «Бизнес-советник» в областной Палате предпринимателей (остальные пройдут его в июне этого года). У большинства из них есть бизнес-планы, которые им также бесплатно помогли разработать специалисты областной Палаты предпринимателей.
— Процентов 30 из подавших заявки хотят заниматься животноводством: разводить скот, птицу, выращивать овощи в теплицах, — говорит Болат Есбек. – Есть бизнес-планы по открытию ателье, ювелирной мастерской, цеха по выпуску саморезов, пластиковых бутылок, пеноблоков, газоблоков. Есть проекты по строительству общественной бани в пригороде Уральска, частного детского сада. Но пока финансирования из бюджета на проекты нет. Почему, мы не знаем.
Кстати, в «Центре занятости» отмечают, что за 2015 год 15 безработных получили 38,7 млн. тенге и открыли своё дело. В 2016 году 20 безработных смогли наладить собственный бизнес, взяв микрокредиты на общую сумму 53,8 млн. тенге.
Людмила КАЛАШНИКОВА
В 90 пока совки еще не разобрались что к чему, была свобода, да были бандиты итд итп.. но была СВОБОДА
Большинство сегодняшних так называемых олегархов именно в 90-ы заработали свои богатства, в основном нелегально возили спирт. Но и любой с бизнес хваткой человек мог тогда заработать.
Можно было поехать в Германию, купить там автомобиль и продать его в Уральске, как пример. Сейчас этого всего нет.
Потом совки взяли все в свои руки и началось.
Тоталитарной власти не выгодно чтобы люди богатели, очень сложно тут вести какой либо бизнес, практически невозможно. Да какие то капейки заработать можно, парикмахерские, фотки с сотки итд, но это капейки, не нужно путать с настоящим бизнесом, который приносит хороший доход.
Откройте границы, уберите ограничения, всякие пошлины итд и люди найдут способ заработать.
А то сидят там вроде как придумывают что то — микрокредиты итд, все на поверхности
Чиновникам и депутатм -не нужно заканчивать вузы в США по бизнесу итд, нужно просто ЛЮБИТЬ свою родину и иметь СМЕЛОСТЬ итди против совковой системы.
Интересная точка зрения: оказывается в бедности людей «совки» виноваты. А может ещё и «ватники»?
В городском Центре занятости директор какой-то … не современный.
Надо срочно менять. Не вписывается в калашный ряд, портит картину маслом «кульгиновские кадры».
Кстати, инфопространство ЗКО бороздят слухи о смене кадров на уровне управлений и даже акимов районов.
Самое гадкое, прогноз по кадрам — «мусорный уровень». Последнее, конечно, с какой стороны посмотреть. Для населения и перспективы региона вроде как «ругательный» (некоторые даже нецензурно норовят), но с точки зрения достижения «завершенности» картины кульгиновского правления — безупречный кадровый ход.