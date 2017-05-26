В Уральске 235 безработных подали заявки на микрокредиты, чтобы открыть свой бизнес

Однако в городском «Центре занятости» объясняют, что пока эти деньги люди безработные получить не могут – их ещё не перечислили из бюджета в банки второго уровня. По какой причине – ответить чиновники не могут.

В «Центре занятости населения по г. Уральску» нам сообщили, что всего на микрокредитование безработных, желающих открыть свой бизнес, в 2017 году запланировано выделить 394,7 млн. тенге. Из них из местного бюджета – 210 миллионов тенге, из республиканского – 84,7 млн. тенге (в 2016 году из обоих бюджетов на те же цели было выделено 158 млн. тенге, в 2015 году – 65,7 млн. тенге).

— На открытие своего дела безработные могут взять микрокредит в размере от 3 до 18 миллионов сроком на 5 лет под 6% годовых, — рассказал «УН» заместитель руководителя «Центра занятости» Болат Есбек. – Обязательное условие при получении данного микрокредита: получатель должен быть зарегистрирован в качестве безработного на нашей Бирже труда и иметь залоговое обеспечение (недвижимость), если его заявку одобрят в банке.

Болат Есбек рассказал, что сейчас в «Центре занятости» есть 235 заявок от безработных уральцев, желающих открыть свой бизнес. Часть из этих людей уже прошли двухдневное бесплатное обучение по программе «Бизнес-советник» в областной Палате предпринимателей (остальные пройдут его в июне этого года). У большинства из них есть бизнес-планы, которые им также бесплатно помогли разработать специалисты областной Палаты предпринимателей.

— Процентов 30 из подавших заявки хотят заниматься животноводством: разводить скот, птицу, выращивать овощи в теплицах, — говорит Болат Есбек. – Есть бизнес-планы по открытию ателье, ювелирной мастерской, цеха по выпуску саморезов, пластиковых бутылок, пеноблоков, газоблоков. Есть проекты по строительству общественной бани в пригороде Уральска, частного детского сада. Но пока финансирования из бюджета на проекты нет. Почему, мы не знаем.

Кстати, в «Центре занятости» отмечают, что за 2015 год 15 безработных получили 38,7 млн. тенге и открыли своё дело. В 2016 году 20 безработных смогли наладить собственный бизнес, взяв микрокредиты на общую сумму 53,8 млн. тенге.

Людмила КАЛАШНИКОВА