В Уральске пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды
Уголовное дело возбуждено в отношении компании «Questra World».
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
— Пользуясь низкой финансовой грамотностью местного населения, некоторые компании ведут активную работу по вовлечению населения в финансовые пирамиды. Так, в последнее время в СМИ активно обсуждается финансовая пирамида «Questra Holdings Inc.», — говорится в сообщдении.
В ходе проверок было установлено, что в одном из торговых центров в Уральске находится офис компании «Questra World».
— Сбор необходимой информации показал, что имеются достаточные основания, указывающие на признаки преступления, — сообщают в пресс-службе.
22 мая начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК (мошенничество).
Как отметили в прокуратуре ЗКО, в настоящее время выясняется сколько уральцев успели вовлечь организаторы пирамиды, также суммы ущерба.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
УН дайте пож-та потом инфо об этом офисе и её работниках.Сколько к них уже вошло туда наших горе-инвестеров?.Сам тоже лоханулся так же отдав 1000 дол-120 000 т лет 11 назад.Что грозит организатору их офиса в Уральске.Они ведь работали во многих регионах Казахстана. Лет 5-6 назад Уральск захлестнул МММ от Мавродия.Многие потеряли деньги с этими кликами и маркерами