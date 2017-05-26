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Опубликовано: Пт, Май 26th, 2017
578 ЗКО / Картина дня

В Уральске пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды

Уголовное дело возбуждено  в отношении компании  «Questra World».

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Иллюстративное фото

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

— Пользуясь низкой финансовой грамотностью местного населения, некоторые компании ведут активную работу по вовлечению населения в финансовые пирамиды. Так, в последнее время в СМИ активно обсуждается финансовая пирамида «Questra Holdings Inc.», — говорится в сообщдении.

В ходе проверок было установлено, что в одном из торговых центров  в Уральске находится офис компании «Questra World».

— Сбор необходимой информации показал, что имеются достаточные основания, указывающие на признаки преступления, — сообщают в пресс-службе.

22 мая начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК (мошенничество).

Как отметили в прокуратуре ЗКО, в настоящее время выясняется сколько уральцев успели вовлечь организаторы пирамиды, также суммы ущерба.

Екатерина ЛИТВЯКОВА                                                                                

 

Один комментарий
  1. Город:
    26 Май 2017 в 18:05

    УН дайте пож-та потом инфо об этом офисе и её работниках.Сколько к них уже вошло туда наших горе-инвестеров?.Сам тоже лоханулся так же отдав 1000 дол-120 000 т лет 11 назад.Что грозит организатору их офиса в Уральске.Они ведь работали во многих регионах Казахстана. Лет 5-6 назад Уральск захлестнул МММ от Мавродия.Многие потеряли деньги с этими кликами и маркерами

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