В Уральске пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды

Уголовное дело возбуждено в отношении компании «Questra World».

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

— Пользуясь низкой финансовой грамотностью местного населения, некоторые компании ведут активную работу по вовлечению населения в финансовые пирамиды. Так, в последнее время в СМИ активно обсуждается финансовая пирамида «Questra Holdings Inc.», — говорится в сообщдении.

В ходе проверок было установлено, что в одном из торговых центров в Уральске находится офис компании «Questra World».

— Сбор необходимой информации показал, что имеются достаточные основания, указывающие на признаки преступления, — сообщают в пресс-службе.

22 мая начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК (мошенничество).

Как отметили в прокуратуре ЗКО, в настоящее время выясняется сколько уральцев успели вовлечь организаторы пирамиды, также суммы ущерба.

Екатерина ЛИТВЯКОВА