В Уральске женщине могут ампутировать ногу. Спасти ее может операция за границей

На операцию, которая может спасти больную ногу Елене Сорокиной необходимо около 20 тысяч долларов. У 39-летней женщины, одной воспитывающей сына таких денег нет.

В редакцию «УН» позвонила близкая подруга женщины Людмила. Она рассказала, что сейчас Елена Сорокина находится в областном онкологическом диспансере.

— Она перенесла уже три операции и нет никаких результатов, — плачет Людмила. – Может есть неравнодушные люди, которые смогут помочь Лене.

По телефону Елена рассказала нам, что в начале года она ударила ногу об угол шкафа. Сначала на месте ушиба был синяк, после этого нога начала опухать, а потом и гноить.

— Я несколько лет жила в Дагестане, и это произошло со мной там, — сказала женщина. – Там мне сделали две операции – пытались убрать опухоль. Но это ничего не дало. Тогда я вернулась в Уральск к маме. В апреле в многопрофильной больнице мне сделали еще одну операцию. А потом я снова попала в больницу – уже в онкологический диспансер.

Там, женщине сообщили диагноз – саркома мягких тканей. Необходима химиотерапия.

Но как рассказала Елена Сорокина, этого ей пока сделать не могут – у нее низкий гемоглобин. Но даже после этого врачи не обещают, что ногу можно будет вылечить.

— Врачи сказали, что остается только ампутировать ногу. Другого выхода они не находят, — сказала женщина. – Мы узнавали, что в Израиле и Германии операции по спасению моей ноги сделать могут. Только стоит такая операция 20 тысяч тенге. У меня нет таких денег.

Елена Сорокина живет в Уральске вместе с 15-летним сыном Даниилом и с мамой, у которой уже имеется инвалидность.

— Я надеюсь, что кто-то откликнется и поможет моей подруге, оказавшейся в беде, — плачет подруга женщины. – Я очень прошу этого.

Если Вы хотите помочь Елене Сорокиной, можете позвонить ей по номеру телефона 8 777 426 41 26

Екатерина ЛИТВЯКОВА