В ЗКО у родственников ветерана ВОВ отнимают квартиру

Это жилье участник Второй мировой войны Танкаш Кубаев получил в 2015 году. В январе этого года ветеран умер. Сразу же после этого власти стали требовать вернуть квартиру назад государству.

В редакцию «УН» обратился сын ветерана ВОВ Нурлан Кубаев. Мужчина рассказал, что его отец Танкаш Кубаев всю жизнь прожил в поселке Аксуат Теректинского района. Когда Президент страны подписал указ о том, чтобы обеспечить всех участников войны квартирами, сельский аким Любовь Искалиева подняла вопрос о выдаче жилья Танкашу Кубаеву.

— Она помогла оформить необходимые документы, — вспоминает Нурлан Кубаев. – И в 2015 году отцу вручили ключи от однокомнатной квартиры в микрорайоне «Коктем» в Уральске. Первое время он проживал там. Но пожилому человеку трудно жить одному, поэтому он вернулся к нам. Через некоторое время мы стали готовить документы на приватизацию квартиры.

По словам мужчины, 11 января этого года документы на приватизацию квартиры в доме по улице Камбар Батыра были готовы. А еще через 11 дней, 22 января, 91-летний ветеран войны умер.

— После этого мне позвонили с ЖКХ и попросили освободить квартиру, — говорит Нурлан Кубаев. – Сказали, чтобы я писал отказную от жилья. Я отказался. А совсем недавно отцовскую квартиру опечатали без всякого на то основания. На бумаге написан номер телефона юриста ЖКХ, но он утверждает, что не имеет к этому отношения.

Нурлан Кубаев недоумевает, почему выданную ветерану ВОВ по закону квартиру хотят вернуть назад государству.

— Отец прошел всю войну, участвовал в тяжелейших битвах. Неужели его заслуги перед Отечеством не имеют никакой ценности? – задается вопросом сын ветерана. – Мой отец был последним участником Великой Отечественной в нашем сельском округе. У него восемь детей, много внуков и уже есть правнуки. Если квартира положена по закону, то почему тогда ее у нас отнимают?

В письме ЖКХ за подписью Нуртазиева сообщают, что жильцы квартиры должны оплатить все коммунальные платежи, после чего освободить квартиру, предоставленную Т. Кубаеву. В ином случае, квартиру будут забирать через суд.

Екатерина ЛИТВЯКОВА