В ЗКО у родственников ветерана ВОВ отнимают квартиру
Это жилье участник Второй мировой войны Танкаш Кубаев получил в 2015 году. В январе этого года ветеран умер. Сразу же после этого власти стали требовать вернуть квартиру назад государству.
В редакцию «УН» обратился сын ветерана ВОВ Нурлан Кубаев. Мужчина рассказал, что его отец Танкаш Кубаев всю жизнь прожил в поселке Аксуат Теректинского района. Когда Президент страны подписал указ о том, чтобы обеспечить всех участников войны квартирами, сельский аким Любовь Искалиева подняла вопрос о выдаче жилья Танкашу Кубаеву.
— Она помогла оформить необходимые документы, — вспоминает Нурлан Кубаев. – И в 2015 году отцу вручили ключи от однокомнатной квартиры в микрорайоне «Коктем» в Уральске. Первое время он проживал там. Но пожилому человеку трудно жить одному, поэтому он вернулся к нам. Через некоторое время мы стали готовить документы на приватизацию квартиры.
По словам мужчины, 11 января этого года документы на приватизацию квартиры в доме по улице Камбар Батыра были готовы. А еще через 11 дней, 22 января, 91-летний ветеран войны умер.
— После этого мне позвонили с ЖКХ и попросили освободить квартиру, — говорит Нурлан Кубаев. – Сказали, чтобы я писал отказную от жилья. Я отказался. А совсем недавно отцовскую квартиру опечатали без всякого на то основания. На бумаге написан номер телефона юриста ЖКХ, но он утверждает, что не имеет к этому отношения.
Нурлан Кубаев недоумевает, почему выданную ветерану ВОВ по закону квартиру хотят вернуть назад государству.
— Отец прошел всю войну, участвовал в тяжелейших битвах. Неужели его заслуги перед Отечеством не имеют никакой ценности? – задается вопросом сын ветерана. – Мой отец был последним участником Великой Отечественной в нашем сельском округе. У него восемь детей, много внуков и уже есть правнуки. Если квартира положена по закону, то почему тогда ее у нас отнимают?
В письме ЖКХ за подписью Нуртазиева сообщают, что жильцы квартиры должны оплатить все коммунальные платежи, после чего освободить квартиру, предоставленную Т. Кубаеву. В ином случае, квартиру будут забирать через суд.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
Нет Слов……
Нурлан Кубаев недоумевает, почему выданную ветерану ВОВ по закону квартиру хотят вернуть назад государству.
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Не государству оно нужно. Походу просто хотят передать ее кому-нибудь, разумеется не бесплатно, откат еще никто не отменял.
Конечно отберут. Но могут и оставить в покое, если суметь решить вопрос отката. И никому вы не будете нужны вместе с вашим оставшимся от отца-фронтовика квартирой.
Не стоило будоражить общество через УН.
Без отката все равно вам квартиру никто не оставит.
Отец воевал, отцу и дали квартиру. Его родственники при чем? Какое отношение они имеют к этой квартире? Ваш отец вернулся живым с войны, растил детей, внуков, имел возможность получить от государства квартиру, построить дом. Мои деды погибли на войне. Их детям и внукам никто никаких квартир не дал, не оставил. Как-то живем, сами зарабатываем на крышу над головой, не ждем от государства «халявы».