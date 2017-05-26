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Опубликовано: Пт, Май 26th, 2017
306 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Хранители степи

Журналисты «УН» побывали в степях Казаталовского района, где в это время происходит массовый окот сайгаков. По итогам поездки был снят документальный мини фильм, который мы представляем вашему вниманию. В этом фильме мы не касаемся проблемы браконьерства. Мы рассказываем о том, как ученные раскрывают загадку почему периодически массовый мор сайгаков из-за инфекционных заболеваний. 

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Один комментарий
  1. НеСовок:
    26 Май 2017 в 22:43

    вот кто должен быть символом Казахстана — Сайгак, а не какой то неуловимый снежный барс!

    Понты как обычно…

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