Хранители степи

Журналисты «УН» побывали в степях Казаталовского района, где в это время происходит массовый окот сайгаков. По итогам поездки был снят документальный мини фильм, который мы представляем вашему вниманию. В этом фильме мы не касаемся проблемы браконьерства. Мы рассказываем о том, как ученные раскрывают загадку почему периодически массовый мор сайгаков из-за инфекционных заболеваний.