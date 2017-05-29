Аким ЗКО объяснил как власти будут контролировать качество дорожного строительства (ВИДЕО)

В ЗКО создана новая структура, которая будет отслеживать качество проектирования строительных объектов. Теперь смету расходов и объем работ будет утверждать технический совет. В состав технического совета власти намерены пригласить независимых профессионалов.

Об этом аким ЗКО Алтай Кульгинов сообщил 27 мая, во время инспекционной поездки по объектам программы «Благоустройство дворов». В частности, отвечая на вопрос журналистов о том, почему власти не ставят вопрос об ответственности проектных организаций, которые создают неудовлетворительные проекты, Алтай Кульгинов сообщил, что власти намерены теперь контролировать качество изготовления проектно-сметной документации(ПСД). По его словам, для этого власти приглашают независимых специалистов в состав новосозданного Техсовета. Новая структура будет выполнять функции уже известных Общественных советов, но будет иметь узкую специализацию — только инженерно-техническую. Члены техсовета будут проверять качество ПСД до того, как проектная документация уйдет на утверждение госэкспертизы. В полномочия техсовета будут входить вопросы обоснованности запланированных работ и затрат на те или иные работы. Таким образом, по мнению акима области, можно будет прекратить практику постоянных уточнений и изменений проектов уже после того как строительные компании начинают по этим проектным документам строить тот или иной объект.

Вместе с тем, аким добавил, что вопросы качества выполняемых работ зависят от многих факторов и одна из них нехватка в области квалифицированных специалистов в подрядных организациях.

Во время инспекционной поездки по дворам, в которых происходят работы по благоустройству, аким ЗКО посетил двор в микрорайоне «Строитель». Конкурс по благоустройству этого двора выполняет ТОО «Айдана», которой руководит депутат гормаслихата Аветик Амирханян. Во время осмотра этого двора между подрядчиком и аким области произошел разговор, подробности которого вы можете узнать из видеоролика ниже. Позже отвечая на вопрос журналистов о том, как власти контролируют качество работ, аким ЗКО привел пример с ТОО «Айдана», которая три года назад была судом признано недобросовестным поставщиком.

— Я считаю, что это очень мощный рычаг воздействия на подрядчика со стороны властей. ТОО «Айдана» по решению суда было признано недобросовестным поставщиком и автоматически лишилось права участвовать в господрядах. Два года предприятие сидело без объемов. Я знаю, что они пережили это болезненно для предприятия, но теперь вряд ли руководитель компании допустит брак в работе. Тем более сейчас мы для всех подрядчиков, начиная с этого года, увеличили срок гарантии с двух до семи лет. Поэтому они все прекрасно понимают, что лучше один раз сделать работу качественно, чем потом семь лет за свой счет исправлять дефекты, — сказал Алтай Кульгинов.