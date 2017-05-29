В Уральске перенесен матч ФК «Акжайык» с командой «Актобе»

Комиссия по допуску полей запретила футбольному клубу «Акжайык» в ближайшее время проводить на центральном и запасном полях Уральска матчи чемпионата. В связи с этим было принято решение перенести ближайший матч с 3 июня на 26 июля.

Напомним, что проверка готовности газонов в Уральске прошла 27 мая.

Как сообщила Профессиональная футбольная лига РК, натуральный газон на арене им. П. Атояна находится в неудовлетворительном состоянии: показатели дренажных возможностей поля и твердости поля на минимально допустимом уровне, поле имеет неровности. Кроме того, было отмечено, что 20 процентов поля не имеет травяного покрова и более 30 процентов находится в мертвом состоянии.

Синтетическое поле стадиона ФК «Акжайык» также не прошло проверку. Комиссия выявила большие разрывы швов покрытия, резкие перепады уровня поля.

По результатам проведенных проверок футбольному клубу «Акжайык» запрещается проводить домашние матчи как на центральном стадионе (им. П. Атояна), так и на резервной арене. Этот запрет будет действовать до полного устранения качественных недостатков.

Ближайший домашний матч уральский «Акжайык» должен провести 3 июня. Однако, как сообщил корреспонденту «УН» директор ФК «Акжайык» Азат Казиханов, игра с «Актобе» будет проведена в другой день.

— Мы обратились в ПФЛК с просьбой перенести игру, — рассказал Азат Казиханов. — Нам было разрешено провести матч 15-го тура в Уральске 26 июля. К матчу с «Таразом», который должен состояться 25 июня, мы планируем привести натуральный газон в надлежащее состояние, чтобы не лишать наших болельщиков возможности посещать домашние матчи.

Екатерина ЛИТВЯКОВА