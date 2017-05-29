В Уральске в программе по модернизации ЖКХ жители сами будут выбирать подрядчика

Жители домов, которые согласились на ремонт домов по программе модернизации ЖКХ, будут сами выбирать подрядчика. Об этом сообщил аким ЗКО Алтай Кульгинов.

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По словам акима Уральска, власти больше не будут проводить тендеры на объекты по программе модернизации ЖКХ. Право выбирать подрядчика они передадут самим жителям домов.

— У нас, надо это признать, есть случаи некачественно выполненных домов по программе модернизации. Особенно в тех домах, которые ремонтировались в числе первых по этой программе. Поэтому с этого года мы предлагаем жителям самим выбирать себе подрядчика. Хочу еще раз подчеркнуть, что такие негативные случаи есть в домах, построенных в самом начале и там жители отказываются платить деньги. В настоящее время объем возврата денег, выделенных по этой программе составляет около 76%. И если ремонт первых домов по модернизации ЖКХ финансировался из республиканского бюджета, то сегодня вся программа финансируется из тех денег, которые возвращаются нам от ранее выполненных объемов. То есть в настоящее время мы не запускаем в эту программу новые деньги, — сказал аким ЗКО Алтай Кульгинов.

Аким Уральска Нариман Турегалиев, также добавил, что в акимат часто обращаются жители города с просьбой включить их двор в программу благоустройства дворов.

— Мы никому не отказываем, но нужно понимать, что есть свои критерии при отборе дворов для благоустройства. Сегодня мы предупреждаем людей, что можем включить их двор в программу благоустройства без очереди, если они подписываются на ремонт по программе «Модернизация ЖКХ», конечно, если у них есть в этом необходимость, — сказал Нариман Турегалиев.