В ЗКО 3229 выпускников намерены сдавать Единое национальное тестирование

Всего по области в 2017 году заканчивают 11 класс 4206 учеников. Все они, согласно изменениям в законодательство об образовании, уже сегодня, 29 мая, сдают обязательную итоговую аттестацию в своих школах. Те из ребят, кто планирует поступать в вузы, будут дополнительно сдавать ещё и ЕНТ.

Как сообщила «УН» заместитель руководителя областного управления образования Зауре Гумарова, сдавать ЕНТ намерены 76,77% процентов выпускников школ: это 3322 одиннадцатиклассника из 4206, из них 1225 – выпускники школ города Уральска (в 2016 году по области школы закончили 4514 ребят, 3322 из них сдали ЕНТ).

В 2017 году 254 выпускника школ претендуют на получение знака отличия «Алтын белги» (в том числе 55 учеников из города Уральска).

На аттестат особого образца по области заявлено 137 одиннадцатиклассников (в том числе по Уральску – 29). На аттестат особого образца претендуют 137 выпускников (из них уральцев – 29 учащихся).

Сумеют ли эти ребята подтвердить свои отличные знания на выпускных экзаменах? Каковы прогнозы областного управления образования по этому поводу?

Педагоги не спешат делать никаких прогнозов насчёт сдачи нашими выпускниками экзаменов и ЕНТ. Вероятнее всего потому, что результаты тестирования одиннадцатиклассников за прошлые годы не были столь блестящими, как предполагалось.

Так, в 2016 году, по данным областного управления образования, из 192 претендентов на «Алтын белги» свои знания на получение знака отличия на ЕНТ подтвердили 90 выпускников (из них по Уральску 19 ребят стали обладателями знака «Алтын белги» из 30 заявленных городскими школами).

В 2015 году из 235 претендентов на получение «Алтын белги» свои знания смогли подтвердить на экзаменах лишь 120 выпускников (по Уральску из 51 – 23 ученика).

Что касается аттестатов особого образца, то и тут ситуация складывается не самым лучшим образом.

В 2016 году из 77 претендентов, заявленных на получение аттестата с отличием, свои знания на выпускных экзаменах подтвердили 24 выпускника школ (по Уральску лишь 1 из 11 отличников сдал ЕНТ на «отлично» (!)

В 2015 году лишь треть из претендующих на аттестат с отличием смогли сдать ЕНТ на «пять»: 32 ученика из 98 (по Уральску из них 8 человек из заявленных 27 отличников).

Напомним, выпускные экзамены в школах для одиннадцатиклассников, согласно приказу Министерства образования РК, начались уже сегодня, 29 мая, и закончатся 9 июня 2017 года.

ЕНТ по ЗКО в этом году пройдёт как обычно в два потока – 20 и 22 июня.

Людмила КАЛАШНИКОВА