Запускается авиарейс «Уральск-Франкфурт»

С июня из уральского аэропорта начнет курсировать международный прямой рейс в Европу — «Уральск-Франкфурт». Об этом журналисту «УН» сообщил аким ЗКО Алтай Кульгинов.

По словам акима области новый международный рейс из Уральска запускает компания «Эйр Астана». Прямой рейс будет осуществляться раз в неделю и специально для этого, местные власти поставили вопрос перед местной пограничной службой повысить качество обслуживания в международном терминале уральского аэропорта.

— Я знаю, что после того как запустили авиосообщение между Уральском и Москвой было много жалоб на неудовлетворительную работу пограничного досмотра в международном терминале. Поэтому сейчас мы совместно с пограничной службой отрабатываем этот вопрос, чтобы потом не пришлось еще раз выслушивать жалобы, — сказал Алтай Кульгинов.

Также аким области объяснил на каких условиях будет ремонтироваться здание аэропорта.

— Как вы знаете аэропорт находится в частности собственности. Мы достаточно долго ждали пока владелец отремонтирует здание. Думаю нет смысла скрывать, что оно у нас находится в не самом лучшем виде. Я уже не говорю про международный терминал, по поводу которого мы выслушиваем массу нареканий. Сейчас ситуация такова, что владелец не может отремонтировать здание за свой счет. Поэтому мы договорились вот как: владелец за свой счет изготавливает проектно-сметную документацию на реконструкцию здания терминала аэропорта. Строительство финансируем мы из бюджета. Но для этого здание терминала будет находиться в собственности государства. Владелец на протяжении нескольких лет частями возвращает нам деньги, которые мы затратили на реконструкцию здания и как только этот долг перед государством будет погашен полностью, мы снова возвращаем здание терминала в собственность компании, — сказал Алтай Кульгинов.