ЖКХ Уральска — родственники ветерана по поводу приватизации квартиры к нам не обращались

В секторе жилья и приватизации городского отдела ЖКХ объяснили почему у родственников ветерана ВОВ забирают выданную ранее квартиру. Власти сослались на то, что квартира не была вовремя приватизирована.

Ранее «УН» сообщала, что родственников ветерана ВОВ Танкаша Кубаева лишают квартиры, выданной ему в 2015 году. Не успев приватизировать жилье, участник войны умер. Сейчас однокомнатная квартира опечатана и должна быть возвращена государству.

— Интересы Танкаша Кубаева по доверенности предоставляла Любовь Искалиева, — сообщил заведующим сектором жилья и приватизации Арман БИСИМБАЛИЕВ. — Ей было разъяснено что данный гражданин имеет право приватизировать жилье на безвозмездной основе. Но до конца 2016 года по вопросу приватизации данного жилья с письменным заявлением в отдел ЖКХ и ЖИ никто не обращался.

Как сообщил Арман Бисимбалиев, заявление на приватизацию было подано 29 декабря 2016 года, а 11 января следующего года – было одобрено.

— На момент оформления договора Кубаев скончался. При этом автоматически прекратила действовать доверенность на Любовь Искалиеву, — пояснил заведующий сектором. — Также согласно статьи 17 Закона «О жилищных отношениях» право собственности на жилище возникает с момента его регистрации в регистрирующем органе. Этого не произошло. Данное жилище находится в государственном коммунальном жилищном фонде.

Также в ЖКХ сообщили: «Отделом проводится инвентаризация коммунального жилищного фонда, в ходе которого выявлено, что в предоставленном жилище гр. Кубаеву Танкашу в настоящее время проживают и появляются иные лица. При неоднократной проверке данной квартиры она постоянно была закрытой. В целях выявления о данных лицах Отделом данная квартира была опечатана. Однако, ключи от данного жилья находятся у родственников Кубаева Танкаша. В настоящее время данный вопрос рассматривается на заседании жилищной комиссии акимата г. Уральск в соответствии с жилищным законодательством».

Екатерина ЛИТВЯКОВА