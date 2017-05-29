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Опубликовано: Пн, Май 29th, 2017
453 Главная тема / ЗКО / Картина дня

ЖКХ Уральска — родственники ветерана по поводу приватизации квартиры к нам не обращались

В секторе жилья и приватизации городского отдела ЖКХ объяснили почему у родственников ветерана ВОВ забирают выданную ранее квартиру. Власти сослались на то, что квартира не была вовремя приватизирована.

Ветеран ВОВ Танкаш Кубаев

Ранее «УН» сообщала, что родственников ветерана ВОВ Танкаша Кубаева лишают квартиры, выданной ему в 2015 году. Не успев приватизировать жилье, участник войны умер. Сейчас  однокомнатная квартира опечатана и должна быть возвращена государству.

— Интересы Танкаша Кубаева по доверенности предоставляла Любовь Искалиева, — сообщил заведующим сектором жилья и приватизации Арман БИСИМБАЛИЕВ. — Ей было разъяснено что данный гражданин имеет право приватизировать жилье на безвозмездной основе. Но до конца 2016 года по вопросу приватизации данного жилья с письменным заявлением  в отдел ЖКХ и ЖИ никто не обращался.

Как сообщил Арман Бисимбалиев, заявление на приватизацию было подано 29 декабря 2016 года, а 11 января следующего года – было одобрено.

— На момент оформления договора Кубаев скончался. При этом автоматически прекратила действовать доверенность на Любовь Искалиеву, — пояснил заведующий сектором. — Также согласно  статьи 17 Закона «О жилищных отношениях»  право собственности на жилище возникает с момента его регистрации в регистрирующем органе. Этого не произошло. Данное жилище находится в государственном коммунальном жилищном фонде.

Также в ЖКХ сообщили: «Отделом проводится инвентаризация коммунального жилищного фонда, в ходе которого выявлено, что в предоставленном жилище гр. Кубаеву Танкашу в  настоящее  время проживают и появляются  иные лица. При неоднократной проверке данной квартиры она постоянно была закрытой. В целях выявления о данных лицах Отделом данная квартира была опечатана. Однако, ключи от данного жилья находятся у родственников Кубаева Танкаша. В настоящее время данный вопрос рассматривается на заседании жилищной комиссии акимата г. Уральск в соответствии с жилищным законодательством».

 Екатерина ЛИТВЯКОВА

Один комментарий
  1. Router says:
    29 мая 2017 в 17:27

    Двоякое положение у ЖКХшников. По человечески понимают, но по закону не положено. Т.е. не забрать, потом отвечать по закону..

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