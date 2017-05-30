Публикация журналистов «УН» стала поводом для заседания консультативно- совещательного органа при ДВД ЗКО

Пресс- служба ДВД ЗКО приглашает журналистов на заседание. На повестке дня рассмотрение статьи, опубликованной на сайте газеты «Уральская неделя».

Речь идёт о статье под заголовком «Кричал, что он хозяин в поселке», — мужчина из ЗКО рассказал, как над ним издевался полицейский». В статье говорится о том, что 25- летнего жителя Аксая Эльдара Мукашева избил сотрудник правоохранительных органов. Сразу же после публикации материала на сайте и в газете подследственный капитан Самат Жалмагамбетов был отстранен от службы. Ведётся уголовное дело. Завтра ДВД ЗКО приглашает на заседание консультативно –совещательного совета.

— 31 мая в 15.00 часов в малом зале ДВД ЗКО состоится заседание Консультативно-совещательного органа при Департаменте внутренних дел Западно-Казахстанской области, — пишет ДВД ЗКО. — На повестке дня — рассмотрение статьи, опубликованной на сайте газеты «Уральская неделя» «Кричал, что он хозяин в поселке», — мужчина из ЗКО рассказал, как над ним издевался полицейский». Просим Вас осветить данное мероприятие.

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