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Опубликовано: Вт, Май 30th, 2017
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Казахстанских адвокатов хотят обязать работать бесплатно

Если система Pro bono начнёт работать в Казахстане, то адвокаты будут отчитываться об оказании бесплатной юридической помощи, отмечает Informburo.kz. Министр юстиции РК Марат Бекетаев рассказал о планах по внедрению в адвокатскую практику системы Pro bono (с латинского – ради общественного блага), предусматривающей оказание юридической помощи на безвозмездной основе.

«Мировая практика свидетельствует, что для развития института адвокатуры в Казахстане необходимо внедрение системы Pro bono. Для этого необходимо обязать адвокатов оказывать юридическую помощь гражданам определённое количество часов в год без бюджетного возмещения. При этом адвокат должен будет ежеквартально представлять в коллегию отчёт об оказании данной помощи», – сказал Марат Бекетаев в ходе правительственного часа в Мажилисе.

Pro bono затрагивает сферу оказания бесплатной юридической помощи социально-уязвимым слоям населения. Система является одним из важных критериев при выборе клиентом юриста.

«Качественная работа в рамках системы Pro bono повышает доверие к юристу и является для него весомым признаком успешности. Для нас – побочный эффект, для государства – это снижение бюджетных расходов», – заключил министр.

Открытая Азия

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