Ураган в Москве. СМС-сообщения от МЧС о штормовом предупреждении пришли не всем. Погибли 11 человек

29 мая Москву и Подмосковье накрыл сильнейший ветер с дождем и градом. В результате урагана погибли как минимум 11 человек, более 50 получили травмы; повреждены сотни автомобилей и объекты инфраструктуры. МЧС вовремя не оповестило горожан о шторме, предупредив с помощью СМС только о грозе и сильном ветре, причем далеко не всех. Впоследствии ведомство и сотовые операторы возложили ответственность за некачественное оповещение жителей друг на друга. «Медуза» рассказывает главное про последствия урагана.

Жертвами урагана в Москве и Подмосковье 29 мая стали 11 человек, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Департамент здравоохранения Москвы. Граждане погибли из-за обрушений инженерных конструкций и поваленных ветром деревьев; среди жертв урагана — 11-летняя девочка. Травмы получили более 50 человек. В результате предыдущего подобного стихийного бедствия в Москве — урагана в 1998 году — погибли девять человек.

Из-за сильного ветра в Москве и области пострадали здания и объекты инфраструктуры. Ураган повалил рекламные щиты и остановки общественного транспорта, срывал с крыш кровлю и телевизионные антенны. В городе Люберцы упал башенный кран, в Жулебино сорвало укрытие теннисного корта, на Новорижском шоссе рухнула пирамида — башня Голода. В Подмосковье без электричества остались более семи тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе упали «несколько сотен деревьев». Общественный транспорт ходил с перебоями до конца дня — из-за оборванных во многих местах проводов.

Ураган может вернуться в Москву вечером 29 мая; неблагоприятный прогноз сохранится до утра 30 мая. «В течение сегодняшнего вечера и ночи мы прогнозируем периоды с усилением осадков и ветра до 17–22 метров в секунду. Это очень сильный ветер — он разрушает всевозможные плакаты, отрывает плохо прикрепленные крыши, ветки деревьев ломает, а небольшие деревья вырывает с корнем», — сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Управление МЧС по Москве сообщает, что сильный ветер сохранится до семи утра 30 мая.

МЧС не предупредило москвичей об опасных для жизни природных явлениях. В ежедневном прогнозе возникновения чрезвычайных ситуаций в Москве на 29 мая на сайте ГУ МЧС по Москве сообщается, что «опасных природных явлений не прогнозируется», при этом отмечается вероятность «неблагоприятных природных явлений» — «порывов ветра до 22 м/с, грозы» (при этом ГОСТ относит к опасным метеорологическим явлениям ветер со скоростью выше 14 метров в секунду). В твиттере ведомство также сообщило о ветре, дожде и граде.

СМС об урагане пришли далеко не всем горожанам; сотовые операторы считают, что это вина МЧС. Многие жители Москвы вообще не получили уведомления. Те, кто получил, были проинформированы о надвигающихся дожде и грозе. Некоторые получили СМС уже после урагана; впрочем, в этих сообщениях не было ничего, кроме фразы «Оповещение населения».

В пресс-службах компаний «Мегафон» и МТС «Медузе» заявили, что параметры рассылки по абонентам определяются в МЧС. «Именно МЧС определяет, в каких районах находятся люди, которым необходимо отправить предупреждения», — подчеркнули в «Мегафоне». «МЧС может информировать абонентов без участия оператора — с помощью специальной платформы и контент-провайдера. Параметры рассылки определяются МЧС», — отметили в МТС. Пресс-служба «Вымпелкома» («Билайн») оказалась недоступна для комментариев.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве настаивают, что получателей уведомлений выбирают сотовые операторы. «Информация о том, что нужно проинформировать население через СМС-рассылку, была отправлена трем операторам сотовой связи — „Мегафон“, МТС, „Билайн“. В информации четко было прописано — проинформировать население Москвы. Мы отправили заявку по городу», — сказали в пресс-службе.

В ответ на это заявление в пресс-службе МТС сказали: «Они [МЧС] технологически это делают без нас, и параметры, в том числе географию, определяют они». В пресс-службе «Мегафона», в свою очередь, заявили, что у них имеются координаты, присланные МЧС, — именно по ним ведомство попросило осуществить рассылку, что и было сделано; в компании отметили, что координаты покрывают «часть [Москвы], а не город целиком».

Руководитель пресс-службы МЧС России Алексей Вагутович заявил, что информирование населения было достаточным. «Было организовано СМС-информирование, и все операторы получили необходимый текст для рассылки. Помимо СМС информация давалась в СМИ. У нас есть и другие средства информирования: например, [всероссийский комплекс информирования населения] ОКСИОН, бегущие строчки в транспорте, соцсети. Мы также всегда говорим, что не надо стоять под деревьями, под металлическими конструкциями. По радио и телевидению сообщалось, что оранжевый уровень опасности», — заявил «Медузе» Вагутович.