В Уральске откроют учебный пляж

Уже этим летом в городе появится учебный пляж. Планируется, что там будут учить детей плавать и правильно вести себя во время купания.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Департамента по ЧС ЗКО Акылбек Ахметжанов.

— Статистика показывает, что очень часто на воде гибнут дети. Только за прошлый год на водоемах области утонуло 20 человек, из них 9 детей, — рассказал Акылбек Ахметжанов. – В прошлом году с инициативой создания учебного пляжа для детей мы выступили перед акиматом. Нас поддержали. Сейчас этим вопросом совместно занимаются сразу несколько органов – ДЧС, управление образования, акимат и управление физкультуры и спорта.

Учебный пляж планируется создать рядом с водно-спасательной станцией. Там с детьми будут работать тренеры по плаванию и сотрудники ДЧС.

— Малышей будут учить плавать и правильно вести себя на воде во время купания, — сообщил замначальника ДЧС. – Планируем, что пляж начнет работать уже этим летом.

Согласно анализу, проведенному сотрудниками Департамента по ЧС, в прошлом году на воде погибло 20 человек, из них 9 детей. А в 2015 году эти цифры были еще более угрожающими: утонуло 30 человек, 12 из них дети. За последние 10 лет на водоемах нашей области утонул 321 человек, 78 из них — дети. Большая часть несчастных случаев произошла на реках Чаган и Урал в черте города. Чаще всего на реках Приуралья тонут люди в возрасте от 16 до 26 лет и дети до 16 лет. Спасатели отмечают, что основными причинами бед на воде становится нахождение купающего в алкогольном опьянении и нарушение правил безопасности на воде во время купания.

Екатерина ЛИТВЯКОВА