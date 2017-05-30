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Опубликовано: Вт, Май 30th, 2017
1 151 ЗКО / Картина дня

В Уральске откроют учебный пляж

Уже этим летом в городе появится учебный пляж. Планируется, что там будут учить детей плавать и правильно вести себя во время купания.

 

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Департамента по ЧС ЗКО Акылбек Ахметжанов.

— Статистика показывает, что очень часто на воде гибнут дети. Только за прошлый год на водоемах области утонуло 20 человек, из них 9 детей, — рассказал Акылбек Ахметжанов. – В прошлом году с инициативой создания учебного пляжа для детей мы выступили перед акиматом. Нас поддержали. Сейчас этим вопросом совместно занимаются сразу несколько органов – ДЧС, управление образования, акимат и управление физкультуры и спорта.

Учебный пляж планируется создать рядом с водно-спасательной станцией. Там с детьми будут работать тренеры по плаванию и сотрудники ДЧС.

— Малышей будут учить плавать и правильно вести себя на воде во время купания, — сообщил замначальника ДЧС. – Планируем, что пляж начнет работать уже этим летом.

Согласно анализу, проведенному сотрудниками Департамента по ЧС, в прошлом году на воде погибло 20 человек, из них 9 детей. А в 2015 году эти цифры были еще более угрожающими: утонуло 30 человек, 12 из них дети. За последние 10 лет на водоемах нашей области утонул 321 человек, 78 из них — дети. Большая часть несчастных случаев произошла на реках Чаган и Урал в черте города.

Чаще всего на реках Приуралья тонут люди в возрасте от 16 до 26 лет и дети до 16 лет. Спасатели отмечают, что основными причинами бед на воде становится нахождение купающего в алкогольном опьянении и нарушение правил безопасности на воде во время купания.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

5 комментариев
  1. Alma says:
    30 мая 2017 в 13:49

    Отличная новость! Можно ли учиться там взрослым?

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  2. Ваттанен says:
    30 мая 2017 в 18:08

    Вырос на Урале….Много насмотрелся и наслушался…..Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать: 1. При купании на новом месте (особенно это касается песков), необходимо взрослому человеку зайти по пояс и пройти песок на предмет обнаружения рыбацких снастей, тяжелых грузил и тросов.2. Определить по водной поверхности наличие коряг.3. Определить перепады глубин и характер дна. 4. Не позволять заходить детям не умеющим плавать глубже, чем им по пояс, т.к. песок на течении быстро вымывается из-под ног и ребенок тонет, стоя на одном месте.5. Не стараться переплыть Урал «по прямой». Это отнимает много сил.Пусть течение снесет относительно точки старта.Поэтому точку назначения нужно определить заранее.6. Стараться не переплывать Урал в момент наличия волн.7. Не нырять с берега и яров. Не нырять с лодок. Если час назад на дне не было «бяки», это не значит, что ее и сейчас нет…..Течение быстро менят обстановку дна. Может что еще забыл……

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