В Уральске откроют учебный пляж
Уже этим летом в городе появится учебный пляж. Планируется, что там будут учить детей плавать и правильно вести себя во время купания.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Департамента по ЧС ЗКО Акылбек Ахметжанов.
— Статистика показывает, что очень часто на воде гибнут дети. Только за прошлый год на водоемах области утонуло 20 человек, из них 9 детей, — рассказал Акылбек Ахметжанов. – В прошлом году с инициативой создания учебного пляжа для детей мы выступили перед акиматом. Нас поддержали. Сейчас этим вопросом совместно занимаются сразу несколько органов – ДЧС, управление образования, акимат и управление физкультуры и спорта.
Учебный пляж планируется создать рядом с водно-спасательной станцией. Там с детьми будут работать тренеры по плаванию и сотрудники ДЧС.
— Малышей будут учить плавать и правильно вести себя на воде во время купания, — сообщил замначальника ДЧС. – Планируем, что пляж начнет работать уже этим летом.
Согласно анализу, проведенному сотрудниками Департамента по ЧС, в прошлом году на воде погибло 20 человек, из них 9 детей. А в 2015 году эти цифры были еще более угрожающими: утонуло 30 человек, 12 из них дети. За последние 10 лет на водоемах нашей области утонул 321 человек, 78 из них — дети. Большая часть несчастных случаев произошла на реках Чаган и Урал в черте города.
Чаще всего на реках Приуралья тонут люди в возрасте от 16 до 26 лет и дети до 16 лет. Спасатели отмечают, что основными причинами бед на воде становится нахождение купающего в алкогольном опьянении и нарушение правил безопасности на воде во время купания.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
Отличная новость! Можно ли учиться там взрослым?
Учебный пляж планируется открыть для детей. По словам сотрудников ДЧС, пляж будет бесплатным
Взрослым всё можно
Алма, я сам тебя, научу плавать:-)
Вырос на Урале….Много насмотрелся и наслушался…..Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать: 1. При купании на новом месте (особенно это касается песков), необходимо взрослому человеку зайти по пояс и пройти песок на предмет обнаружения рыбацких снастей, тяжелых грузил и тросов.2. Определить по водной поверхности наличие коряг.3. Определить перепады глубин и характер дна. 4. Не позволять заходить детям не умеющим плавать глубже, чем им по пояс, т.к. песок на течении быстро вымывается из-под ног и ребенок тонет, стоя на одном месте.5. Не стараться переплыть Урал «по прямой». Это отнимает много сил.Пусть течение снесет относительно точки старта.Поэтому точку назначения нужно определить заранее.6. Стараться не переплывать Урал в момент наличия волн.7. Не нырять с берега и яров. Не нырять с лодок. Если час назад на дне не было «бяки», это не значит, что ее и сейчас нет…..Течение быстро менят обстановку дна. Может что еще забыл……