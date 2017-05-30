В Уральске появятся два надземных перехода

Надземные пешеходные переходы будут возведены по улице Шолохова и в районе новой площади.

Об этом корреспонденту «УН» сообщил заместитель руководителя городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бекжан Тукжанов.

— Вопрос строительства надземных пешеходных переходов находится на стадии рассмотрения, — отметил Бекжан Тукжанов. — В настоящее время специалистами отдела пассажирского транспорта совместно с представителями отдела дорожной полиции проводится обследование улиц города на предмет определения участков, где необходима установка надземных пешеходных переходов. После определения наиболее опасных участков для движения пешеходов, будет подготовлена бюджетная заявка на выделение финансирования для изготовления проектно-сметной документации.

По предварительным данным в 2017 году планируется запросить средства на разработку ПСД на строительство двух надземных пешеходных переходов — по улице Шолохова и в районе Новой площади.

Екатерина ЛИТВЯКОВА