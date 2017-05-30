В Уральске появятся два надземных перехода
Надземные пешеходные переходы будут возведены по улице Шолохова и в районе новой площади.
Об этом корреспонденту «УН» сообщил заместитель руководителя городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бекжан Тукжанов.
— Вопрос строительства надземных пешеходных переходов находится на стадии рассмотрения, — отметил Бекжан Тукжанов. — В настоящее время специалистами отдела пассажирского транспорта совместно с представителями отдела дорожной полиции проводится обследование улиц города на предмет определения участков, где необходима установка надземных пешеходных переходов. После определения наиболее опасных участков для движения пешеходов, будет подготовлена бюджетная заявка на выделение финансирования для изготовления проектно-сметной документации.
По предварительным данным в 2017 году планируется запросить средства на разработку ПСД на строительство двух надземных пешеходных переходов — по улице Шолохова и в районе Новой площади.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
город процветает дороги все в идеальном состоянии, можно и переходы строить.
По улице Шолохова нет большого количества людей. Там нужно устанавливать Пешеходные переходы с кнопкой. Ведь Шолохова может потребоваться для перевозки Крупногабаритного груза. А как разбирать этот переход и сколько это будет стоить?
Около новой площади согласен. Там вечером сплошной поток людей.
Смелюсь предложить установить такой переход около рынка на пересечении Мухита-Досмухаметова.
Но боюсь люди с сумками не будут подниматься и спускаться по нему. Там проще сделать тоже светофор с кнопкой. И огородить противоположную сторону забором, чтобы люди не могли перебегать через дорогу.
Можно еще рассмотреть по пр.Абулхаирхана около магазина Нива и Жадыра
По улице Шолохова нет большого количества людей.
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Зато там ездят много иностранцев.Вот для них и строят,что бы они смотрели и хоть не завидовали,но видели,что в Уральске что то строится. А с пользой или без пользы это уже вопрос №2.
Да сагласен по Шолохова не надо там перевозят груз габоритный это затратно и деньги на ветер .
Зачем на Шолохова надземный переход. Ну поставят его в одном месте, и что это даст? Надземные переходы нужно ставить в районе школ, там, где нет светофора, вместо пешеходных переходов и где дети дорогу переходят.
Юля,переходы строят для понтов,а не для детей-школьников. Где чаще всего бывают гости из России и др. стран там их планируют ставить. Что бы россияне увидели и сказали:»Ооооо!!!»
месяца 2 назад об этом в МГ писали. УНовцы как обычно позади.
По улице Шолохова нету новой площади
На центральном рынке нужно ставить