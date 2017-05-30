В Уральске установят пять новых светофоров стоимостью более 20 млн тенге

В Уральске пять перекрестков оборудуют светофорами до конца лета. Власти объявили тендер на установку светофоров на перекрестках города, которые ранее не регулировались.

Информация об этих тендерах была опубликована на портале госзакупок. В частности речь идет о перекрестках ул. Абулхаирхана и Правдухина (заявленная стоимость 4,6 млн тенге), ул.Гагарина и Ружейникова (4,3 млн тенге), ул.Московская-ул.Кызылжарская (3,8 млн тенге), ул.Гагарина-ул.Айталиева (3,6 млн тенге) и ул.Шолохова-ул.Циолковского (3,5 млн тенге).

Все вышеперечисленные перекрестки ранее были нерегулируемыми. Кроме того, стоит отметить, что новые светофорные объекты уже дважды попадали в поле зрения прессы, из-за того, что были неустойчивы к ветрам. В марте этого года шквальный ветер погнул светофор на пересечении ул.Маметовой и проспекта Достык, а шквальный ветер на этой неделе также развернул светофор на пересечении улиц Айтиева и проспекта Евразия.