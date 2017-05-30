В ЗКО ревизионная комиссия выявила миллионные нарушения в  ФК «Акжайык»

Ревизионная комиссия выявила, что в ФК «Акжайык» нарушались лимиты представительских расходов и пробега автомобилей. Кроме всего прочего, одному из футболистов дважды выплатили подъемное пособие на общую сумму 15 миллионов тенге. Ревком упрямо не желает делиться со СМИ результатами проверки и всячески старается утаить информацию о деятельности ФК » Акжайык».

«УН» стало известно, что в 2016 году руководство клуба «Акжайык» заключило контракт с иностранным спортсменом, при этом назначив ему заработную плату в 300 тысяч тенге и выплатив ему единовременное подъёмное пособие в размере 6 000 000 ( шесть миллионов) тенге. Буквально через месяц спортсмен уходит в трудовой отпуск, а после и вовсе увольняется из клуба. Через некоторое время этого же спортсмена вновь принимают наработу, назначив ему заработную плату в размере 600 тысяч тенге и…. вновь платят ему подъёмные, уже в размере 9 000 000 ( девять миллионов) тенге.

Эту информацию нам косвенно подтвердили в ревизионной комиссии по ЗКО. Однако, чтобы полностью пролить свет на эту тёмную историю, журналистам необходим был акт аудиторской проверки ФК « Акжайык» за 2016 год. Ревком отказала нам в получении вышеуказанного акта, зато выдала, как называет это руководитель аппарата ревизионной комиссии Есбол Кисметов «выжимку» из акта. Выжимка – синоним слова «отписка». Из этой отписки следует то, что финансовые нарушения у ФК «Акжайык» действительно были.

— Общая сумма финансовых нарушений составила 3 053 000 тнге, — пишет и.о председателя ревизионной комиссии Мереке Кубейсинов в ответе на запрос. – В клубе не созданы наблюдательный совет, не разработаны нормативные документы по учебно-тренировочным сборам, подъёмным и компенсационным выплатам.

Кроме всего прочего в документе говорится, что в футбольном клубе не был установлен лимит представительских расходов и лимиты пробега автомобилей. Приемка актов выполненных работ клуба производится без учёта фактически совершаемых по месяцам расходов.

«К представительским расходам относятся расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для гостей предприятия, транспортное обеспечение доставки этих гостей к месту проведения представительского мероприятия и (или) заседания руководящего органа и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате налогоплательщика, по обеспечению перевода во время проведения представительских мероприятий.»

— При оплате труда и премированию сотрудников допущены нарушения на сумму 3 053 200 тенге , — пишет Мереке Кубейсинов. – В клубе не на должном уровне проводится работа по извлечению дополнительных доходов, реализации клубной атрибутики и привлечению спонсоров и рекламных услуг.

В эти два коротеньких абзаца и уложилась ревизионная комиссия, отвечая на наш запрос. Руководитель аппарата ревизионной комиссии Есбол Кисметов без зазрения совести называет этот документ «выжимкой» и предоставлять акт СМИ не собирается, мотивируя это тем, что акты не подлежат копированию.

— В официальном письме не было конкретных вопросов, и поэтому мы вам предоставили выжимку из акта, — объясняет Есбол Кисметов. – Ознакомлять с документом мы тоже не станем, поскольку не имеем права.

Неизвестно почему чиновники ревизионной комиссии упорно не хотят предоставлять эту, казалось бы рядовую и совершенно несекретную информацию. Возможно, стремление утаить информацию связанно с тем, что официальном владельцем ФК «Акжайык» является акимат Западно- Казахстанской области, соответственно все средства на содержание клуба поступают из бюджета, а равно из налогов западноказахстанцев.

«УН» начала подготовку жалобы в прокуратуру на неправомерные действия чиновников.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА