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Опубликовано: Ср, Май 31st, 2017
489 Народные новости

Полицейская машина грубо нарушает правила (ВИДЕО)

Гаишники по улице 4-ая Линейная в п.Зачаганск г.Уральска внаглую проезжают через дорожников. Не смотрят на запрещающий знак. Здесь идет кап ремонт дороги. Улица перекрыта уже месяц.

 

Один комментарий
  1. HumptyDumpty says:
    31 мая 2017 в 15:40

    с приходом нового начдвд,бардак полнейший в «органах».

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