Полицейская машина грубо нарушает правила (ВИДЕО)
Гаишники по улице 4-ая Линейная в п.Зачаганск г.Уральска внаглую проезжают через дорожников. Не смотрят на запрещающий знак. Здесь идет кап ремонт дороги. Улица перекрыта уже месяц.
Гаишники по улице 4-ая Линейная в п.Зачаганск г.Уральска внаглую проезжают через дорожников. Не смотрят на запрещающий знак. Здесь идет кап ремонт дороги. Улица перекрыта уже месяц.
|Утром
|23 ℃
|Днем
|23 ℃
|Вечером
|23.63 ℃
|Ночью
|18.85 ℃
|Влажность
|78 %
|Давление
|hPa 1017.27
|Скорость ветра
|2.71 м/с
|Утром
|21.57 ℃
|Днем
|27.43 ℃
|Вечером
|27.21 ℃
|Ночью
|23.1 ℃
|Влажность
|55 %
|Давление
|hPa 1013.11
|Скорость ветра
|6.95 м/с
с приходом нового начдвд,бардак полнейший в «органах».