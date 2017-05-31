«Давай замутим постанову! », — житель Уральска рассказал как полиция борется с наркобизнесом ( видео)

Марлен Жантурин рассказал «УН», как полицейские заставляли его инсценировать покупку наркотиков, для того, чтобы посадить за решётку невиновного человека. Суд не поверил, что мужчина действовал под давлением полицейских, потому что в материалах уголовного дела он проходил под псевдонимом.

В декабре прошлого года 34- летний Марлен Жантурин вместе со своим другом, 29-летним уральским предпринимателей Евгением Бескровным купили у торговца анашой коробок травы, для того, чтобы в последующем вместе ее раскурить. Однако сделать это мужчинам не удалось. Располовинив содержимое коробка, оба они разъехались по своим домам.

— Возле дома меня ждал гражданский автомобиль с российскими номерами, — вспоминает события того дня Марлен Жантурин. – Из машины вышли трое парней в штатском, скрутили меня и ударили кулаком в живот. Сразу после этого они провели обыск в моей машине, изъяли у меня пол- коробка анаши и заявили: наш клиент.

« Сразу же после задержания мы поехали с сотрудниками полиции в наркологический диспансер. Там вместо меня в пробирку помочился сотрудник полиции. Недавно я узнал, что я состою на учёте, как героиновый наркоман»

В машине полисмены предложили Марлену Жантурину сотрудничать со следствием. Сотрудничество заключалось в том, что Марлен должен был заснять на видео, как он покупает анашу у Евгения Бескровного.

— На мои справедливые протесты и предупреждения о том, что Женя Бескровный анашой не торгует, а сам покупает её для употребления, полицейские сказали, что им всё равно, — рассказывает Марлен Жантурин. – Я предлагал им показать того человека, кто действительно торгует наркотиками, но всё тщетно — полицейские интересовались только Женей.

« Запугивали, что обоих нас посадят на 10 лет за «барыжничество» и « ОПГ», что найдут у нас много травы»

Через несколько дней Марлена Жантурина вызвал к себе в кабинет сотрудник полиции, представился Максом и заявил, что он начальник отдела. Макс предупредил Марлена, что если Жантурин поможет полицейским, то и он, и Евгений остануться на свободе. А если тот откажется с ними сотрудничать, либо предупредит своего друга о том, что за ним идёт слежка, то мало не покажется никому.

— Говорили, что обоих нас посадят на 10 лет за «барыжничество» и « ОПГ», что найдут у нас много травы, — говорит Марлен Жантурин. – Потом полицейские пояснили мне схему, по которой я буду действовать. При этом диалог наш они записывали на камеру, и со стороны это выглядело так, будто бы я сознательный гражданин и пришёл в полицию, рассказать, что у нас на районе торгуют травкой.

« Когда полицейские со мной разговаривали, они применяли хитрые психологические уловки, чтобы ввести меня в состоянии запуганности. Например каждый кто заходил в кабинет, интересовались, наркоман ли я и слегка шлёпали меня по голове»

Дальнейшее повествование даётся Марлену с трудом. Чтобы спастись от угроз полиции, мужчине пришлось предать своего друга.

— Я уговорил купить Женю сразу 4 коробка анаши, под предлогом того, что наркоторговец надолго уезжает, — говорит он. – При этом я отдал за траву 5000 тенге, а Женя 16 000. Я забрал свою часть травы и уехал. Через некоторое время я приехал к нему и забрал ещё часть наркотика, отдав ему деньги, которые он уже заплатил за неё наркоторговцу. Деньги я ему повёз уже меченные, а на куртке у меня была видеокамера.

«Полицейские в суде клятву давали, но все равно обманули, сказали, что никогда меня не видели. Хотя прекрасно знают меня, запугивали и применяли физическую силу по отношению ко мне мне.»

Спустя месяц Марлен узнал, что его друга арестовали и его ожидает суд.

— Я пошёл в суд, как свидетель со стороны защиты и сказал, что действовал на тот момент под давлением и что уголовное дело на самом деле подставное, — говорит Марлен. – Судья Найля Джунусова меня выслушала, но не поверила, так как по материалам дела я проходил под псевдонимом «Саша». Государственный обвинитель тогда отметил, что любой человек может вот так вот явиться в суд и сказать, что он и является тем самым « псевдонимом». В принципе это логично и проверить это они могли, лишь вызвав следователей, которые вели дело Жени. Но все трое оперативника, явившиеся на суд сказали, что никогда меня не видели. Хотя прекрасно знают меня, запугивали и применяли физическую силу ко мне.

« Я два месяца скрывался в России. Я и до сих пор боюсь здесь находится. Когда они меня искали, приехали в дом к моей тёще, ударили прикладом от автомата моего деверя, устроили беспредел в квартире.»

На сегодняшний день Евгений Бескровнов отбывает наказание. Его осудили на 5 лет лишения свободы. В Уральске Евгения ждёт мама и жена. Когда Евгений вернется с тюрьмы, его ребёнку исполнится 4 года – сейчас его супруга находится в положении. Кроме того, лучший друг Евгения, Марлен Жантурин мучается от осознания своей безпомощности. Марлен ничем не может помочь своему другу и ему пришлось подставить его.

Пресс-секретарь ДВД ЗКО Нуртай Лезов пообещал в близжайшее время прокомментировать ситуацию. Областная прокуратура также совсем скоро даст свой комментарий для «УН». В пресс-службу суда нам дозвониться не удалось, однако в скором времени мы намерены добиться от них комментария.

Акмарал Шаяхметова, видео Нурлыбека Емранова.